Stop alla Mezza Maratona serale di Roma | niente permessi

Ambiente - balneatori veneti : Stop alla plastica? Ottima idea ma difficile da realizzare : “L’idea di eliminare dalle spiagge l’uso di plastica è davvero bella, da appoggiare incondizionatamente. Però onestamente ritengo che applicarla non sarà affatto semplice, stanti così le cose. Io nel mio stabilimento vendo 600 bottigliette d’acqua al giorno, sono di plastica e devo consegnarle senza tappo. E’ il prodotto più venduto e non ha alternative, visto che da tempo è proibito l’uso delle bottiglie in vetro”. E’ questa l’opinione espressa ...

Un nuovo Stop alle ricerche dei due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard : Dopo giorni di silenzio, che si sono lentamente trasformati in settimane, le ricerche dei due alpinisti del Nanga Parbat potrebbero essere arrivate a una svolta. Il 24 febbraio Daniele Nardi e Tom Ballard avevano fatto sapere che stavano seguendo l’itinerario che avevano precedentemente concordato, e che prevedeva un passaggio per la parete Diamir, conosciuta anche come via Mummery, e utilizzata solo una volta nel 1970 dai fratelli Messner per ...

Stop a sacchetti e imballaggi Ecco la famiglia che ha dichiarato guerra alla plastica : Varese, fanno la spesarinunciando a sacchettie imballaggi di plastica«Con mezz’ora in piùabbiamo ridottodi 7 volte i nostri rifiuti»

Allarme di Draghi : l'Europa frena la sua crescita. E sullo Stop pesa anche la situazione italiana : ... significa che gli istituti di tutta Europa, già messi a dura prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. ...

Dispersi Nanga Parbat - fonti Pakistan : Stop a ricerche Nardi e Ballard - : Il segretario del Club Alpino del Paese ha fatto sapere che è stato fatto tutto il possibile per i due alpinisti, Dispersi da oltre una settimana. Stamattina l'ultimo tentativo dello spagnolo Alex ...

Malpensa - allarme per un «oggetto» in volo : Stop di un’ora agli aerei in arrivo : Alla torre di controllo dello scalo è arrivata la segnalazione di «un oggetto in volo» a qualche chilometro di distanza, a sud delle piste. Confermata da un puntino luminoso registrato dai radar. Forse un drone. allarme rientrato dopo circa un’ora

Stop di Di Maio e si complica pure l'ok alla legittima difesa : ROMA Luigi Di Maio in queste ore lo va ripetendo molto chiaramente:'Io non spacco l'Italia'. È una sfida incrociata. Tra due amici e buoni partner, certo: 'E non sarò assolutamente io a mettere in ...

Napoli in deficit - Stop alla manutenzione di beni comunali e giardini : Napoli Servizi è in affanno, basta pensare che a oggi in cassa ci sono meno di 50mila euro. In buona sostanza, se non si risolve la crisi di liquidità dell'azienda, e questo non avverrà prima di un ...

Chelsea - dopo il ko con il City Sarri traballa sempre più - ma lo Stop al mercato lo rafforza : Non c'è pace a Stamford Bridge. Il Maestro della Grande Bellezza a Napoli, idolatrato come l'artefice della riscossa partenopea contro lo strapotere juventino, viene subissato di cori offensivi dal ...

Gasparri chiede alla Rai lo Stop dello 'spot bugiardo' del governo sulle pensioni : 'chiederò la sospensione dello spot governativo sulle pensioni. Contiene delle palesi bugie. Si dice che non ci saranno penalizzazioni per i cittadini mentre invece chi andrà in pensione con quota 100 ...

Nutella - Stop alla produzione in Francia : "Problema di qualità" : 'Problemi di qualità riscontrati durante un controllo interno'. Con questa motivazione il gruppo Ferrero ha temporaneamente sospeso la produzione nel più grande stabilimento di Nutella al mondo