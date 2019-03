Roma | Zaniolo saluta Di Francesco | Grazie di tutto mister

Roma - Totti : 'Zaniolo? Paragoni eccessivi. Parlato più di altro che della partita' : Spero che diventi tra i migliori al mondo, è un giocatore della Roma e lo tuteleremo'. CUORE O VELENO - 'Entrambe le cose. Oggi serve un po' tutto perché sono partite diverse da tutte le altre. La ...

Probabili formazioni Porto-Roma - Champions League 2019 : Zaniolo - Dzeko ed El Shaarawy per l’assalto lusitano : Per la Roma, uscita dal derby contro la Lazio con le ossa rotte, non c’è che un modo per tenere unito un ambiente che definire al limite dell’esplosivo è probabilmente riduttivo: contenere il Porto (o, meglio ancora, batterlo) e qualificarsi per i quarti di finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League, ripetendo tale risultato per il secondo anno consecutivo. Eusebio Di Francesco, per questo scopo, ha portato in ...

Roma in partenza per Oporto : selfie dei tifosi con Totti e Zaniolo : Roma - La Roma questo pomeriggio alle 15.15 è partita da Fiumicino in direzione Oporto , dove domani sera alle 21 sfiderà i padroni di casa per l'ottavo di ritorno di Champions League. La squadra - ...

Roma - Guardiola vuole Zaniolo! : Pep Guardiola pensa a Nicolò Zaniolo . Come scrive il Corriere dello Sport , il Manchester City è interessata al classe '99 della Roma , al pari del Real Madrid . I giallorossi tremano.

Sirene estere per Zaniolo - la Roma resiste ma si cautela : c’è Chiesa : Sono tra i prospetti italiani più interessanti e che si spera possano fare le fortune della Nazionale Italiana del futuro prossimo. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa, autentici “gioielli” che Roma e Fiorentina vogliono gestire con cautela, estrema calma ed oculatezza. Ma cosa c’entrano in questo momento i due calciatori? Potrebbero, ma siamo soltanto alle idee, essere legati da particolari intrecci di ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa e Zaniolo ci sarebbe la concorrenza di Roma - Real e City : Una Juventus più giovane e più italiana. Il Calciomercato bianconero si potrebbe muovere in questa direzione la prossima estate e, tra i gioielli più brillanti presenti nella lista di Paratici, ci sarebbero Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Calciomercato Juventus: la Roma si tuffa su Chiesa Nell'analisi sulle trattative di Calciomercato della Juventus partiamo dall'ala viola che sta letteralmente esplodendo in questa ...

Probabili formazioni Porto Roma/ Diretta tv : torna Manolas - ce la fa Zaniolo? : Probabili formazioni Porto Roma: Diretta tv, le scelte di Sergio Conceiçao e Eusebio Di Francesco per il ritorno degli ottavi della Champions League.

Champions - Roma : col Porto ritorno al 4-2-3-1. Rebus Zaniolo : Gimme Five, Di Caro: "Inter, ora mossa a Icardi. Milan 3°, ma attento al braccino" Non immaginate una scena tipo le primarie Pd, cioè con un gazebo che raccoglie le schede e i calciatori in fila per ...

Porto-Roma - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Nicolò Zaniolo in dubbio - Edin Dzeko terminale offensivo : Dopo la sonora batosta nel derby contro la Lazio, la Roma di Eusebio Di Francesco deve affrontare un nuovo ostacolo, già decisivo, rappresentato dal Porto, nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, dopo il 2-1 dell’andata, per centrare l’obiettivo di entrare nelle migliori otto anche quest’anno. La sfida si svolgerà mercoledì 6 marzo, alle ore 21, presso l’Estádio do Dragão della città portoghese, con diretta ...

Lazio-Roma - Di Francesco in conferenza : “Manolas è disponibile. Zaniolo? Non carichiamolo di pressioni” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza del derby in programma domani sera all’Olimpico “Dal punto di vista mentale hanno tutti voglia di partecipare a questo grande match, unico per tutti. Hanno fatto una grande settimana di lavoro, che ci ha permesso di toccare situazioni che dobbiamo migliorare. Domani ci metteremo cuore, grinta e impegno“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse E’ una Roma carica al punto ...

Roma - baby Zaniolo e quel gran desiderio di un derby eterno : È la piccola storia di un, presunto, brutto anatroccolo, scartato dalla Fiorentina, utilizzato dall'Inter come moneta di scambio per arrivare a Nainggolan. E' arrivato a Roma per guardare di nascosto ...

Zaniolo verso il rinnovo con la Roma e con Nike : Doppio rinnovo in arrivo in casa Zaniolo. Il giovane centrocampista della Roma è infatti vicino alla firma di un nuovo accordo non solo con il club giallorosso ma anche con Nike per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica. Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’operazione rinnovo con la Roma è già in corso, seppur le trattative […] L'articolo Zaniolo verso il rinnovo con la Roma e con Nike è stato realizzato da Calcio e ...

Sabatini ed il mercato della Roma : “Pastore mi imbarazza! Dzeko merito mio - Zaniolo no” : Walter Sabatini ha parlato della sua ex squadra, la Roma, che sta vivendo un’annata tra alti e bassi anche a causa di un mercato molto discusso Il dirigente della Sampdoria Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Trs di diverse questioni relative alla sua ex squadra d’appartenenza, la Roma. I giallorossi hanno voltato pagina dopo l’addio di Sabatini, il quale però ha ancora un legame col club: “Il rendimento di ...

Roma - il padre di Zaniolo annuncia il rinnovo : “si farà a fine stagione. Raiola? Si è fatto vivo - ma…” : Il padre del giocatore della Roma ha rivelato che il rinnovo di contratto del figlio verrà sancito alla fine della stagione Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà con la maglia della Roma, il padre Igor infatti ha rivelato che il figlio firmerà il rinnovo con il club giallorosso alla fine della stagione. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Nessuna fretta tra le parti, questo è il momento di concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere, primo tra tutti ...