Quelli che fanno sostenibilità 42

Vaccini - Burioni : “far entrare a scuola i bambini non vaccinati significa tenere fuori Quelli che non si possono vaccinare - non possiamo garantire l’ignoranza” : Il Dott. Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, per commentare la lettera inviata dal vicepremier Matteo Salvini al Ministro Giulia Grillo per chiedere l’accesso a scuola per i bambini non vaccinati. Lettera Salvini per far accedere a scuola i bambini non vaccinati.“far entrare i bambini non ...

Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per Quelli che restano (foto) : “Farai ancora magie” : In occasione della lunga residency per Off the records, anche Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per un duetto in Quelli che restano. L'artista di Monfalcone è già intervenuta sui social per ringraziare il Principe con il quale ha portato sul palco il singolo rilasciato nel mese di settembre e che ha portato come primo singolo da Diari aperti, appena certificato Disco di Platino. La sua presenza sul palco ...

Alessandra Amoroso : “Emma ha il suo pensiero - l’ha voluto dire - brava! Sono altri Quelli che dovrebbero vergognarsi” : Alessandra Amoroso, reduce dalla prima tappa del “10 Tour” di ieri sera in un Pala Alpitour di Torino tutto esaurito, è al settimo cielo. La incontriamo nel salottino del backstage, sempre sorridente, mentre spiega le emozioni del “post show”. Un grande spettacolo dal vivo che celebra i suoi dieci anni di carriera, con 33 canzoni, e che riproduce sul palco e sui mega schermi una grande casa social. Non è un caso. Amoroso ha sempre avuto un ...

Pochi professori - in gita solo alunni "meritevoli"/ Esclusi anche Quelli con disturbi : A Massa Carrara ci sono Pochi professori per la gita, allora ci vanno solo gli alunni 'meritevoli'. Esclusi anche gli studenti con disturbi

Legittima difesa - Migliore a M5s-Lega : “A voi piacciono Quelli che sparano in petto a chi sta in ginocchio - siete ridotti così” : La riforma della Legittima difesa è approdata alla Camera, dopo un primo esame al Senato. A Montecitorio l’ok definitivo è atteso per giovedì (prima di un nuovo passaggio a Palazzo Madama). Intanto, in Aula, è iniziata la votazione sugli emendamenti. Gennaro Migliore (Pd) ha attaccato la maggioranza M5s-Lega: “A voi piacciono quelli che sparano in petto a chi sta in ginocchio”. Il riferimento del deputato dem è al caso ...

Wanda Nara si diverte e condivide su Twitter la sua imitazione a Quelli che il calcio : Niente polemica, nemmeno su Twitter, da parte di Wanda Nara, anche se il caso Icardi comunque sembra non finire mai. La moglie del centravanti nerazzurro guarda la tv e si complimenta con chi la ...

#QCC – Quelli che il calcio – Ventunesima puntata del 03/03/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Ventunesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

L’invidia - da genitore - per Quelli che non hanno figli : Iniziò tutto con l’influenza stagionale, conclusasi in un turnover rossiniano versione Highlander. Fui l’unica a restare incolume e mentre facevo terra bruciata degli altri contendenti, dovetti comunque prendermi cura di quelli che, uno dopo l’altro, cadevano come mosche. Dopo una breve parentesi illusoria di salute, arrivò il primo di quattro verdetti tutti uguali tra loro, sanciti dalla stessa implacabile giuria in camice ...

Navigator - Adapt : “Figure preziose che mancano in Italia. Al via corso gratuito - attenti a Quelli a pagamento farlocchi” : Il bando di selezione dei 6mila Navigator che dovranno aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro non c’è ancora. Ma, mentre le Regioni a cui fanno capo i centri per l’impiego fanno muro e minacciano ricorsi, la prospettiva di un contratto di due anni seguito forse dalla stabilizzazione fa gola. Così dall’inizio dell’anno si sono moltiplicate le offerte di corsi in odor di truffa che illudono ...

Spalletti : «Icardi? D'ora in poi parlerò solo di Quelli che ci sono e hanno a cuore l'Inter». Stizza social di Wanda : Per dimenticare Abisso , e tutti i suoi errori, all'Inter non resta che tornare a vincere. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, tappa di avvicinamento, molto importante, alla trasferta di Europa ...

Dal super-carciofo all'eliostato - Quelli che inventano le start up : E cioè la rigenerazione urbanistica, l'economia della cultura, la green economy, la riforma degli assetti istituzionali, il trasferimento tecnologico. E ancora, la creatività giovanile, il ...

Da Marilyn a Glenn Close. Quelli che l'Oscar l'hanno soltanto sognato : La strada degli Oscar è piena di buche. Ad esempio Marilyn Monroe, la diva che è sinonimo di Hollywood, non ha mai ricevuto una candidatura. Mal comune mezzo gaudio? Sì, certo, però, ma e pure boh... ...

I guai di Celentano che ricordano tanto Quelli di Grillo : Ricapitoliamo. C'è una vecchia star televisiva, nota a tutti gli italiani, che riesce a far notizia anche con i vuoti, le assenze, le sparizioni e i silenzi. Ci sono i suoi discorsi, un po' proclami un po' omelie, che rimasticano il sentito dire in tono apocalittico ma riescono - travalicando talvol

