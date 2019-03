Meret | cuore e talento | finalmente habemus portierem

sport.ilmattino

(Di venerdì 8 marzo 2019) In campo si va certamente in undici e spesso pure in dodici, quando tra i componenti della formazione si considera pure il pubblico dei tifosi presente fisicamente allo stadio o spiritualmente da casa.

melwoodftsashay : RT @valeriomariano3: Non capisco perché Meret a fine partita non abbia parlato di fruttini e bidoni dell'immondizia al posto del cuore, ina… - aammaturo : RT @valeriomariano3: Non capisco perché Meret a fine partita non abbia parlato di fruttini e bidoni dell'immondizia al posto del cuore, ina… - tunneldisco : RT @valeriomariano3: Non capisco perché Meret a fine partita non abbia parlato di fruttini e bidoni dell'immondizia al posto del cuore, ina… -