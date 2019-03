Latte | trovato l' accordo su 74 centesimi

blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019)Si è tenuto oggi, presso la Prefettura di Sassari, un vertice sul prezzo delche ha portato a un: 74al litro, con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano.Il tavolo è stato convocato dal prefetto Giuseppe Marani e ha visto la partecipazione di rappresentanti dei pastori, aziende di trasformazione, rappresentati del governo, della Regione Sardegna e delle associazioni di categoria. Si partiva dalla base dei 72fissata dieci giorni fa e da un decreto che il governo ha firmato proprio ieri e che stanzia 24 milioni di euro per sostenere la filiera lattiero-casearia sarda.Il ministro delle Politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, della Lega, si è detto soddisfatto:"È la dimostrazione che quando ci si siede a un tavolo con spirito costruttivo si raggiungono ...

