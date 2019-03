La scelta di essere mamma | dal Senato al via la “campagna del…cavolo”

romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Si è svolto oggi alil Convegno promosso dalla Fondazione PMA Italia per la Procreazione Medicalmente Assistita “Ladi”, in occasione del lancio della campagna sociale di comunicazione “La campagna del… cavolo”. Specialisti, pazienti e decisori politici a confronto per capire le opportunità messe a disposizione dalla scienza, dal congelamento dei gameti alla procreazione eterologa.INFERTILITA’ E NUOVE OPPORTUNITA’ “La Fondazione PMA Italia promuove, in collaborazione con le istituzioni, una campagna sociale di informazione destinata a tutti i cittadini in età potenzialmente fertile per prevenire problematiche di infertilità ovvero per porvi rimedio” dichiara il Prof. Luca Mencaglia, Presidente Fondazione PMA.Sempre più coppie oggi lamentano problemi di sterilità/infertilità. Ormai le stime parlano di percentuali sopra ...

LivePaola : Convegno 'La scelta di essere mamma' ospitato dal Senato della Repubblica l'8 marzo: 'Gli organizzatori hanno previ… - silvio_garofalo : Qualcuno pensava che una commissione scelta da #Toninelli potesse essere indipendente? #TAV - CamillaCanale : 'Sono molto onorata di essere stata scelta per il Leone d'oro alla carriera. La Mostra del Cinema di Venezia è da l… -