Inter spreca e soffre | 0-0 con Eintracht

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'esce indenne da Francoforte, strappando uno 0-0 all'in una partita a due volti in cui i nerazzurrino, poi soffrono ma tengono. Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno tra una settimana a San Siro e per gli uomini di Spalletti (che perde Perisic per infortunio) resta l'amaro dell'errore dal dischetto di Brozovic. Risposte aveva chiesto il tecnico prima della gara e risposte sono arrivate, almeno in parte, visti i problemi della ripresa. La personalita' c'e', visto il primo tempo giocato con grande intensita' su un campo complesso, cosi' come e' tornata la tenuta difensiva, merito di un De Vrij in grande spolvero, con la retroguardia capace di tenere a secco il miglior attacco dell'Europa League.I timori della vigilia scompaiono subito, visto che l', nonostante la bolgia della Commerzbank-Arena, parte decisa. L'occasione per sbloccare ...

