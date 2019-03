Allarme crescita | Draghi lascia i tassi a zero

Allarme sulla crescita - la Bce di Mario Draghi lascia i tassi 'a zero' : ... già messi alla prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. Per le banche italiane significa evitare di ...

Allarme Fed : crescita USA più lenta in 2019 - aumentati rischi : I rischi per la crescita hanno spinto la Federal Reserve a prendersi una pausa nei rialzi dei tassi di interesse. E' quanto emerge dai verbali dell'ultimo vertice del Federal Open Market Committee , ...

Allarme Confcommercio : a febbraio ferma la crescita del Pil : La situazione di permanente debolezza dei principali indicatori porta a stimare, a febbraio, una variazione congiunturale nulla del Pil mensile, dato che porterebbe ad una decrescita dello 0,1 ...

Pil negativo - Italia in recessione : Pd vs M5s/ Ultime notizie - Allarme imprese : "crescita zero nel 2019" : Italia in recessione tecnica, il Pil negativo spaventa politica e imprese: 'crescita zero nel 2019'. Doppio scontro Pd-M5s e Borghi-Commissione Ue

L’Istat : il Pil a -0 - 2% - l’Italia è in recessione. Imprese in Allarme : “Il 2019 a crescita zero” : Il Pil del quarto trimestre del 2018 è calato dello 0,2%, anziché dello 0,1% previsto, e l’Italia quindi con due trimestri negativi consecutivi è ufficialmente in recessione tecnica. Ma quel che è peggio è che per l’anno in corso la variazione acquisita è pari a -0,2%. Tant’è che diversi centri di ricerca, da Oxford Economics a Intesa Sanpaolo, pre...

L'Upb lancia l'Allarme : "Crescita? Può frenare Rischio tagli alla sanità" : L'Ufficio Parlamentare di Bilancio torna a "martellare" il governo. Come riporta il Rapporto sulla politica di Bilancio che è stato appena pubblicato le previsioni su una crescita dell'Economia sono al ribasso: "A dicembre il Governo ha rivisto le stime macroeconomiche, riducendo la crescita attesa del Pil reale (all"1% sia per il 2018 sia per il 2019) e nominale. L"Upb - si legge nel Rapporto - ha svolto un esercizio di valutazione rapido, nel ...

Draghi - Allarme crescita : 'Protezionismo pesa su fiducia'. Rischi dalla Brexit : 'I Rischi per le prospettive' economiche dell'Eurozona 'si sono mossi verso il basso'. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi , citando fra i fattori di Rischio il protezionismo, gli ...

