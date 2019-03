15 modi per essere più felici

Casting per un corto per i 20 anni di Anffas a modica : Per i suoi venti anni l'Anffas sta realizzando un corto. Per questo sabato 16 marzo si terranno dei Casting. Servono un bambino ed una bambina

Illuminazione - manutenzioni e carenze di personale a modica : L'associazione Confronto ha incontrato il Sindaco di Modica, Abbate per affrontare alcune problematiche del territorio, tra cui carenze di personale

Reddito di cittadinanza : le modifiche per stranieri e cambi di residenza ferme alla Camera : Da ieri 6 marzo è possibile presentare le istanze per il Reddito di cittadinanza. L’operazione è pienamente fattibile tramite Sistema di identità digitale (Spid), tramite Caf, Patronati o presso le Poste Italiane. La misura è contenuta nel cosiddetto decretone, quello che comprende anche la quota 100 e gli altri interventi previdenziali. Il decreto deve essere ancora convertito in legge, tanto è vero che dopo il via libera del Senato, adesso il ...

Alessandra uccisa dal fidanzato - scriveva : “Ci sono mille modi per fare violenza sulle donne” : "Ci sono mille i modi per fare violenza sulle donne", così scriveva appena poche ore prima di essere uccisa dal suo fidanzato Alessandra Immacolata Musarra, la ragazza di 23 anni ritrovata cadavere in una pozza di sangue nella mattinata di giovedì nella sua casa di Messina, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse, in contrada Campolino. La giovane stava commentando sul suo profilo Facebook una puntata della nota soap opera di Rai Tre "Un ...

modica e sicurezza stradale : opera di pulizia e lavori in corso : sicurezza stradale: opera di pulizia all'incrocio “Caitina” all'altezza tra lo svincolo tra la SS115 e la SS 194 Vicino stadio Pietro Scollo a Modica

Arresti per furto a modica - Moncada : ringrazia Polizia : I due arrestati dopo i furti nei supermercati al polo commerciale a Modica, presidente Confcommercio Giorgio Moncada plaude all’azione della Polizia

Percorso di archeologia sul Castello di modica : Nuovo appuntamento venerdì 8 marzo a Modica, con i percorsi di archeologia organizzati dall'ente Liceo Convitto. Si parlerà del Castello dei Conti

Scherma modica : doppia medaglia di bronzo per Avola in Egitto : Scherma Conad Modica: doppia medaglia di bronzo per Avola in Coppa del Mondo in Egitto. Due podi alla prova nazionale non vedenti a Napoli

OneUI Tuner permette di modificare qualche dettaglio dell’interfaccia Samsung : Da XDA ecco OneUI Tuner, un'app per smartphone Samsung con la quale modificare qualche dettaglio dell'interfaccia Samsung One UI. Ecco cosa è in grado di fare al momento. L'articolo OneUI Tuner permette di modificare qualche dettaglio dell’interfaccia Samsung proviene da TuttoAndroid.

Cinque modi per gli over 45 di trovare lavoro... : In Italia uno dei maggiori problemi, che si sia appena usciti dalle superiori, da un master o che si abbia un curriculum bello farcito è la ricerca del lavoro. Ho lavorato per 8 anni all'interno di un'agenzia di ricerca e selezione del personale e poi mi sono occupata per diverse aziende di selezione del personale, prima di iniziare a cercare personale direttamente per le mie aziende.L'idea di scrivere questo articolo è nata ...

Le modifiche al traffico per il nono Historic Rally delle Vallate Aretine : ... giunta alla nona edizione, comporterà dalle 8 alle 24 di venerdì 8 marzo il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nell'area di parcheggio antistante il palazzetto dello sport di via Golgi e ...

Operazione della Polizia in pieno Polo Commerciale a modica VIDEO : Momenti concitati nella tarda mattinata di oggi sulla SS 115, in pieno centro Commerciale a Modica. Intorno alle 11.30 un'auto civetta della Polizia di Stato ha bloccato una utilitaria a bordo della ...

Scongiurato a modica il pericolo dei doppi turni a scuola : Scongiurato il pericolo dei doppi turni all'Alberghiero e al "Galilei-Campailla" di Modica. Abbate ha ricevuto rassicurazioni dall'assessore Lagalla

