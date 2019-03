Taranto - Violenta per anni i figli disabili insieme al compagno e a un amico di famiglia : arrestati : Violenze ai figli disabili con la complicità di compagno e amico di famiglia. La mamma delle vittime e i due uomini, residenti in provincia di Taranto, sono stati arrestati da agenti della...

Tre uomini sono stati arrestati per aver Violentato una donna nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano : Tre uomini sono stati arrestati per aver violentato una donna il 5 marzo a San Giorgio a Cremano, vicino a Napoli, in un ascensore della stazione della Circumvesuviana, la rete ferroviaria che collega il capoluogo campano con le città limitrofe che

Napoli - 24enne Violentata da tre persone in un ascensore della Circumvesuviana : L’hanno violentata in tre mentre era nell’ascensore della stazione della ferrovia Circumvesuviana di S. Giorgio a Cremano (Napoli). La ragazza, 24enne di Portici, è stata notata dopo le 18 su una panchina di Piazza Trento e Trieste da alcuni viaggiatori, che hanno allertato il personale della ferrovia. “Piangeva e diceva al cellulare alla madre che era stata violentata”, hanno detto all’Ansa. Sul posto è accorsa ...

Ingegnere 50enne si fingeva ginecologo per Violentare le minorenni : arrestato a Monza : La maschera dello stimato professionista, del marito irreprensibile e del padre amorevole dipinta sul volto, celava in realtà quello di uno spietato predatore sessuale di minorenni. Attraverso profili fake in rete, spacciandosi per luminare della ginecologia, agiva per attirare adolescenti in un appartamento di Monza, dove abusava sessualmente di loro senza alcuna protezione. Questo l'identikit di un Ingegnere 50enne monzese, arrestato ...

Portano figlia di 6 anni a ritrovi per scambisti e la fanno Violentare : “Regalo di compleanno” : Uno degli episodi accertati ha avuto luogo nel giorno de settimo compleanno della piccola come parte di ciò che il patrigno ha definito una "sorpresa di compleanno". La piccola veniva portata a incontri per scambisti dai genitori , drogata e stuprata.Continua a leggere

Violenta scossa di terremoto in Perù [LIVE] : Una Violenta scossa di terremoto si è verificata alle 08:50 UTC (09:50 ora italiana) nel sud del Perù: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’evento è stato localizzato a 9 km ovest-nordovest da Azangaro, a 258 km di profondità. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Violenta scossa di terremoto in Perù [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Caserta - Violentava due bimbe dopo la scuola : giudizio immediato per un sociologo : Una vicenda terribile che riguarda, ancora una volta purtroppo, il fenomeno delle violenze sessuali nei confronti di minorenni. In particolare, l'episodio si è consumato in provincia di Caserta, precisamente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere dove un sociologo di professione, originario di Piedimonte Matese, avrebbe violentato per diversi anni due bambine di sette e otto anni subito dopo la scuola. Il Tribunale ha deciso per il giudizio ...

La torbida storia di don Maurizio - prete pedofilo ricercato per aver Violentato 9 chierichetti : Maurizio Víquez Lizano, un sacerdote della Costa Rica, è accusato di aver abusato sessualmente di nove chierichetti e per questo ricercato. Le denunce risalgono al 2003 ma l’attuale arcivescovo di San José non informò le autorità. Il prete pedofilo si è dato alla fuga prima di essere arrestato e su di lui è stato diramato un ordine di cattura internazionale. A settembre, il reato di abusi sessuale su minori andrà in prescrizione.Continua a ...

Upas spoiler fino al 15 Marzo : Giulia in pericolo a causa della furia Violenta di Manlio : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, la settimana che andrà dall'11 al 15 Marzo 2019, non sarà del tutto leggera per i telespettatori. Mentre scorrono le ordinarie vicende degli abitanti di palazzo Palladini, arriverà il momento dell'esplosione della violenza di Manlio Picardi. L’uomo prima ridurrà sua moglie in fin di vita e poi ...

Lecce - Violentata da piccola e per anni dal nonno : 88enne a processo : A distanza di oltre un anno dal ritrovamento del cadavere della 19enne che aveva denunciato il nonno prima di essere uccisa da un amico, per l'anziano pensionato richiesto il rinvio a giudizio con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Secondo il racconto che aveva fatto la vittima, l'uomo avrebbe preteso rapporti sessuali completi minacciando di uccidere la nonna.Continua a leggere

New York : Violenta contrazione per Anthem : In forte ribasso Anthem , che mostra un disastroso -3,76%. L'andamento di Anthem nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Chi entra in casa di altri per rubare - uccidere o Violentare accetti le conseguenze parola di Bongiornio : Legittima difesa, il ministro Bongiorno non usa mezzi termini: “Chi viola un domicilio accetti le conseguenze” «Sono estremamente soddisfatta». Con la legittima difesa «finalmente avremo una legge che si schiera decisamente a favore di chi è aggredito. La considero di importanza strategica: è un elemento di certezza del diritto e in Italia abbiamo estremo bisogno di … L'articolo Chi entra in casa di altri per rubare, uccidere o ...

Usa : uomo Violenta per 10 anni le due figlie mentalmente disabili : violentate, picchiate e segregate in casa da quando avevano 10 anni dal padre, davanti agli occhi della madre, che non ha mai detto niente. Finchè, dopo 10 anni, una delle due scappa e racconta tutto. L'agghiacciante storia di violenza inaudita subita dalle sorelle Avevano solo 10 anni e non erano mentalmente sane, quando il padre ha iniziato questa violenza disumana nei confronti delle sorelline: le ha lasciate quasi morire di fame, le ha ...

Padre orco incatena e Violenta le figlie gemelle per 10 anni : una resta incinta due volte : Segregate in casa e incatenate a un letto, ridotte alla fame, regolarmente picchiate a calci e pugni e violentate da un Padre orco che per due volte ha messo incinta una di loro e che in varie ...