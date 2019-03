Tav, prosegue confronto Lega-M5S

E' terminata, di fatto, la discussione tecnica sulla Tav a palazzo Chigi. Il prof. Ramella, project manager dell'analisi costi-benefici indicato dal ministro Toninelli, ha lasciato la sede del Governo,insieme a Paolo Beria, dopo due ore di discussione. Ilha lasciato gli esperti soddisfatti perché la discussione si è svolta sull'analisi tecnica dell'opera. Per 'la prima volta si è discusso' dei costi-benefici, viene riferito. Ora il verticenelfra le parti politiche della maggioranza.(Di giovedì 7 marzo 2019)

