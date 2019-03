Tav | nessuna decisione sui bandi durante il vertice notturno

Ancora nessuna decisione dopo il vertice di governo sulla Tav : Milano, 7 mar., askanews, - Oltre cinque ore per un vertice Ancora interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. dopo la parte tecnica relativa alla relazione costi-benefici, il premier Conte, ...

Tav - Conte : 'a giorni decidiamo. Nessuna crisi di governo' : Partiremo dall'analisi costi-benefici, da un percorso di razionalità tecnica a sui si aggiungerà un percorso di razionalità politica, c'è anche un supplemento di elaborato non chiesto da me ma da ...

Palazzo Chigi : "Nessuna apertura alla mini- Tav " | Toninelli : "M5s resta contrario" : Giuseppe Conte "non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav - si legge in una nota - né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera".

Palazzo Chigi : "Nessuna apertura alla mini- Tav " : Giuseppe Conte "non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav - si legge in una nota - né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera".

Tav - Governo in ordine sparso. Conte : “Mai aperto a nessuna ipotesi”. E il Pd presenta una mozione di sfiducia per Toninelli : nessuna ipotesi di mini-Tav né integrazioni all’analisi costi-benefici sul Tav. È la linea del presidente del Consiglio Giuseppe Conte tracciata in una nota che smentisce le ricostruzioni di alcuni giornali. Resta che la posizione del Governo non è per niente chiara e si aspetta la decisione politica che possa mettere insieme le posizioni – polarizzate ai due estremi – della Lega e del M5s. Nel frattempo il Partito democratico ...