Matteo Renzi | la tragica presa d' atto | ' Avrei dovuto sparire' Come si copre di ridicolo

Matteo Renzi : “Con il mio ‘no’ ho distrutto il Movimento 5 Stelle” : L'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rivendica il merito di aver fatto esplodere il Movimento 5 Stelle con il suo 'no' a una possibile alleanza di governo tra pentastellati e dem: "Sono esplosi i 5 Stelle. E ne rivendico il merito. Quando sono andato da Fazio a dire 'mai coi 5 Stelle' l’effetto sul medio periodo è stato la distruzione dei 5 Stelle".Continua a leggere

Matteo Renzi parteciperà a un dibattito con Marine Le Pen che andrà in onda il 14 aprile in Francia : L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi parteciperà a un dibattito con Marine Le Pen – la leader di Rassemblement National, il partito di estrema destra prima conosciuto come Front National – che sarà trasmesso il 14 aprile sul canale francese

Duello tra Matteo Renzi e Marine Le Pen sulla tv pubblica francese : Un Duello televisivo, Matteo Renzi contro Marine Le Pen, il 14 marzo su France 2, la tv pubblica francese, durante la trasmissione L'Emission Politique, il più importante talk show politico della rete. Un altro evento tv fra Francia e Italia a pochi giorni dall'intervista di Emmanuel Macron a Fabio Fazio nella prima serata di domenica. Il confronto tra il senatore del Pd e l'alleata di Matteo Salvini si concentrerà soprattutto ...

Matteo Renzi : “Italiani pagheranno 40 miliardi per colpa Salvini-Di Maio - sarà bagno di sangue” : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo sulla situazione economica dell'Italia, con la conferma della recessione tecnica: "Tra previsioni sbagliate e crisi vera, gli italiani dovranno tirare fuori 40 miliardi per colpa di Salvini e Di Maio. sarà un bagno di sangue. E come sempre pagherà la povera gente".Continua a leggere

Matteo Renzi massacrato "a colpi di clava". Zingaretti si prende il Pd : la vittima della prima epurazione : "Userà la clava solo in Sicilia". Il retroscena del Corriere della Sera su Nicola Zingaretti e il nuovo corso che il segretario Pd intende avviare a brevissimo è un mix di vecchi arnesi della politica e volti noti della tv e della società civile. "Sarò leader, non capo", ha ribadito il governatore d

Pd - Matteo Renzi cancellato. Zingaretti raschia il fondo : Massimo Cacciari e i candidati vip alle Europee : Il nuovo corso del Pd targato Nicola Zingaretti sa già tanto di vecchio. Il segretario incoronato alle primarie con il 70% cancellerà la (breve) era di Matteo Renzi puntando su tanti volti noti per la macchina del partito (da Antonio Misiani, ex tesoriere con Pierluigi Bersani, a Goffredo Bettini, s

Matteo Renzi e l'orologio in ritardo : L'ex premier dice che le inchieste sulla famiglia sarebbero una ritorsione contro di lui. Peccato che siano cominciate prima del suo arrivo a Palazzo Chigi

Primarie Pd - Matteo Renzi : “Darò una mano a Zingaretti - ma non voglio incarichi” : Il giorno dopo le Primarie del Pd, con la netta vittoria di Nicola Zingaretti, il Pd si ritrova unito. Come dimostra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi: "Darò una mano a Nicola, ma non voglio incarichi”. Commenta anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Rispetto le Primarie, ma ora tocca a noi. In 10 anni la loro partecipazione si è dimezzata". Congratulazioni non solo dal Pd, ma anche da sinistra e dall'Europa.Continua a leggere