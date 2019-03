La Posta | utile in calo a 405 milioni nel 2018

HuffPost è solido e in utile : la nostra risPosta a ItaliaOggi : Nell'articolo di ItaliaOggi "Open, i concorrenti non brillano", si fanno alcuni riferimenti a HuffPost Italia nei quali non ci riconosciamo. HuffPost è nato senza la pretesa di "spazzare via l'informazione tradizionale", nessuna velleità di questo tipo. L'iniziativa è nata per arricchire e completare l'informazione esistente, non certo per eliminarla, in un percorso di sviluppo coerente e di successo (e non è certo ...