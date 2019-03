Fabrizio Corona | la verità sull' Isola | ' Il messaggio a Fogli montato | non ho preso una

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Non si placa la polemicadei famosi 2019 dopo il tanto discusso video-dicontro Riccardo, che ha scatenato un bel po' di polemiche in rete e sui social. In molti hanno puntato il dito contro la produzione del reality show e lo stesso, il quale questo pomeriggio ha indetto una conferenza stampa, durante la quale ha spiegato la sua versione dei fatti su questa vicenda.Ladisul caso Riccardoall'dei famosi E cosìper prima cosa ha smentito di essere stato pagato dalla produzione dell'dei famosi per la realizzazione di questo video-a Riccardo, ammettendo pubblicamente di non aver ricevuto una lira. E poi ancoraha svelato quelle che sono state le dinamiche che hanno portato alla realizzazione di tale video, svelando di essere stato contattato in prima persona dal ...

NicolaPorro : “Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo”. Il cantante Fogli umiliato in diretta da Fabrizio Corona. Era nec… - MediasetTgcom24 : Circola in rete la notizia che Tgcom24 trasmetterà la conferenza stampa in streaming di Fabrizio Corona: è una fake… - michelamariani5 : RT @IlPaoloGiordano: Fabrizio Corona annuncia per le 15 una conferenza stampa 'senza esclusione di colpi'. Il colpo migliore sarebbe non fa… -