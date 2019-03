Ennio Morricone a Bari per il Bif&st 2019 e la cittadinanza onoraria

Le amarezze di Ennio Morricone : "Ho realizzato solo il 5% delle mie aspirazioni" : È un Ennio Morricone un po' affranto, a tratti commosso, con la voce rotta e a un passo dalle lacrime, quello che ieri mattina ha parlato dal palco dell'ex Scalo Farini in occasione dell'inaugurazione ...

Teatro Lyrick : nuova data per 'The legend of Ennio Morricone' : 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d'Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di ...

Ennio Morricone : la leggenda torna a vivere sul palco : Diretto dai più importanti registi italiani e stranieri, da Ferzan Ozpeteck ad Alessandro Gassmann da Enrico Oldoini e Sam Mendes nello '007 " Spectre', l'attore si è dedicato al mondo delle fiction, ...

Infinito il tour d’addio di Ennio Morricone - si aggiunge una data a Mantova : biglietti in prevendita : Il tour d'addio di Ennio Morricone si arricchisce di una nuova data. Il 60 Years of Music sbarca ora a Mantova, il 28 giugno, per il concerto all'Esedra di Palazzo Te. I biglietti sono in prevendita da sabato 16 febbraio alle ore 10. La consegna dei biglietti è garantita dalle modalità classiche, con consegna sul luogo dell'evento e consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, è necessario presentare la ricevuta ottenuta da TicketOne e ...

Omaggio sinfonico a Ennio Morricone : Dopo aver compiuto 90 anni lo scorso novembre, forte di una carriera fatta di 500 colonne sonore , !, , 70 milioni di dischi venduti, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe ...

Biglietti in prevendita per l’ultima data di Ennio Morricone a Lucca - il Maestro chiude la carriera al Summer Festival : L'ultima data di Ennio Morricone a Lucca sarà quella con la quale si concluderà la sua carriera. Nella tappa del 29 giugno, il Maestro appenderà quindi la bacchetta al chiodo con un live che terrà sugli spalti delle mura e davanti a 15mila persone. Sarà questa l'ultima occasione per assistere a un suo concerto. Dopo i numeri sensazionali fatti registrare in questi ultimi anni, Ennio Morricone sarà anche all'Arena di Verona il 18 e 19 maggio, ...

Si allunga il tour con nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma , ma Ennio Morricone sarà anche all' Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga ...