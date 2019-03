Primo selfie del lander lunare in compagnia della Terra

Selfie perfetti Come usare smartphone funzione Primo Piano Galaxy J4+ : Guida uso smartphone Samsung Galaxy J4+ scopri Come si fa un perfetto Primo Piano con la fotocamera del Samsung J6+

Uomini e donne : sui social del programma il Primo selfie di Riccardi e Claudia insieme : La scelta di Lorenzo Riccardi è senza dubbio l'argomento del giorno tra i telespettatori di Uomini e donne che ieri 22 febbraio hanno seguito, con grande emozione, la puntata serale in onda su Canale 5. Il tronista ha trascorso un weekend insieme alle sue corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, vivendo momenti romantici con entrambe. Non sono mancate però le discussioni, che hanno coinvolto soprattutto la giovane di Latina, arrivata ...

A Erba in prima visione nazionale “Clic” - il Primo selfiefilm della storia : Como, 18 febbraio 2019 – Si terrà a Erba (Co) il 22 Febbraio alle ore 21 la prima visione nazionale di “CLIC – 10 GIORNI GUIDATO DAL VENTO”, il primo selfiefilm della storia del cinema. Si tratta di un film unico nel suo genere, che nasce da una intera produzione cinematografica realizzata da una sola persona, Paolo Goglio, che per [...]

Selfie Primo documentario italiano alla Berlinale : applausi per la Napoli di Agostino Ferrente : di Ilaria Ravarino Ragazzi interrotti, cresciuti in quartieri dove 'le istituzioni sono rappresentate solo dalle camionette dell'esercito', dove 'al posto di biblioteche e centri culturali ci sono ...

Cinema : per CLIC - il Primo selfiefilm della storia - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]