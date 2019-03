Ordine di arresto per il presidente del Consiglio di ricerca in agricoltura

Boxe : Ordine arresto per Gervonta Davis : BALTIMORA, USA,, 6 MAR - Il campione del mondo dei pesi superpiuma Wba Gervonta Davis è ufficialmente un ricercato. Lo hanno fatto sapere le forze dell'ordine della Virginia, precisando che il pugile ...

Rogo Thyssen - Ordine d'arresto per due dirigenti in Germania : L'ex amministratore delegato e l'ex consigliere, erano stati condannati in Italia dalla Cassazione il 13 maggio 2016 per omicidio colposo plurimo. Nell'incendio dello stabilimento di Torino morirono ...

Torino - Ordine d'arresto per i dirigenti tedeschi della Thyssen. Sentenza italiana eseguibile per i giudici : Nel 2007 per il rogo nello stabilimento di corso Regina Margherita morirono sette operai. I condannati italiani stanno già scontando la pena

Roma - poliziotti accerchiati e insultati a Tor Bella Monaca durante arresto. Raggi : “Solidarietà alle forze dell’Ordine” : poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che ...