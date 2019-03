Autonomia Appello di 30 costituzionalisti a Mattarella | Fico e Casellati | “Garantire il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Trentahanno scritto una lettera-al capo dello Stato Sergioe ai presidenti di Camera e Senato per chiedere garanzie sul ddl. Nel testo esprimono “forte preoccupazione per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali”. E chiedono che sia garantito “il ruolo del Parlamento anche rispetto alle esigenze sottese a uno sviluppo equilibrato e solidale del regionalismo italiano, a garanzia dell’unità del Paese”.L’è stato firmato tra gli altri da tre presidenti emeriti della Consulta: Francesco Amirante, Giuseppe Tesauro e Francesco Paolo Casavola. Ed è stato predisposto dal professore Andrea Patroni Griffi, ordinario nell’Università della Campania L. Vanvitelli. ...

