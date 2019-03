ANBI | crisi del fiume Po e dell’intero sistema idrico nella Pianura Padana

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) “L’attuale fase di criticità idrica non interessa solo ilPo, ma è generalizzata in tutta l’area della: l’Adige è addirittura sotto il livello minimo, che sfiorano anche i fiumi Enza (portata marzo 2018: mc/sec 5,85; marzo 2019: mc/sec 0,01), Secchia (portata marzo 2018: mc/sec 20,25; marzo 2019: 2,17 mc/sec), Reno (portata marzo 2018: mc/sec 34,9; marzo 2019: mc/sec 6,79)“: a renderlo noto è l’(Associazione Nazionale Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), che segnala anche come “la situazione attuale delPo sia in linea con le condizioni della siccità del 2007, più grave di quella del 2017 costata 2 miliardi di euro in danni all’agricoltura.Le osservazioni degli organi competenti sul più granded’Italia sono omogenee in tutti punti di rilevazione (Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte, ...