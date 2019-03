Ambiente | Wwf | “Al ministro Costa più di 700mila firme italiane e 271mila internazionali

Ambiente : Wwf - Brasile quarto paese al mondo per produzione spazzatura : Brasilia, 05 mar 16:26 -, Agenzia Nova, - Il Brasile è il quarto paese al mondo per produzione di spazzatura con 11,3 milioni di tonnellate prodotte all'anno. Appena l'1,28 per cento..., Brb,

Ambiente - Wwf : contro l’inquinamento da plastica urge un Trattato globale : Cento milioni di tonnellate di plastica all’anno vengono disperse in natura mentre il solo bando del monouso sottrarrebbe il 40% di questi rifiuti. Lo afferma il Wwf che ha diffuso il rapporto internazionale “Responsabilita’ e rendicontazione, le chiavi per risolvere l’inquinamento da plastica”. L’associazione ambientalista chiede con urgenza un “Trattato globale vincolante” per fermare ...

Ambiente - WWF : appoggio alla mobilitazione degli studenti per il clima : “Ai ragazzi che scenderanno in piazza il prossimo 15 marzo per prendere in mano il proprio destino e chiedere risposte alle istituzioni riguardo gli obiettivi sul clima stabiliti dall’accordo di Parigi auguriamo di fare strike, ad ogni loro iniziativa andrà sempre il massimo supporto del WWF Italia. Noi siamo con loro e con la loro voglia di contare per svegliare i governi che continuano a comportarsi come se i cambiamenti climatici non fossero ...

Ambiente : attivato il tavolo tecnico Wwf-Guardia Costiera : “In funzione degli eventi del Jova Beach Party, di cui il Wwf Italia è partner per la sensibilizzazione contro la dispersione di plastica in natura, è stato attivato il tavolo tecnico previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Guardia Costiera e il Wwf Italia, che prevede l’elaborazione e l’attuazione di ‘programmi congiunti di comunicazione e educazione ambientale sulla tutela e la salvaguardia della risorsa ...

Ambiente : 3 progetti del WWF in cima alla graduatoria del Ministero sull’educazione nei parchi : Tre progetti del WWF Italia (Viva il Lupo, valorizzazione della biodiversità per una pedagogia della natura tra conflitto e resilienza; Mediterraneo plastic free a partire dalle scuole; Urbano, ma non troppo) guidano la graduatoria del bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sull’educazione ambientale nei parchi nazionali che si sono classificati al primo, al secondo e al quindicesimo posto su un totale di ...

Ambiente : Deliveroo aderisce alla campagna WWF “No Shark Fin” - rimossi dalla piattaforma 600 piatti a base di pinne di squalo : Deliveroo ha annunciato oggi di aver rimosso dalla piattaforma globale tutti i piatti a base di pinne di squalo, aderendo alla campagna del WWF “NO Shark Fin”. Secondo il WWF più di 70 milioni di squali vengono pescati ogni anno per soddisfare la domanda di piatti con carne di squalo. La pesca dello squalo sta procedendo a ritmo più rapido rispetto alla riproduzione e, in alcuni casi, la popolazione è diminuita di oltre il 90%. A livello ...

Ambiente - WWF : “Le aree pedonali restino libere da veicoli” : Il WWF Italia “si unisce alle critiche verso il comma 103 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (Legge n. 145/2018) che lascia liberi i comuni di consentire l’accesso libero ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida nelle aree pedonali e nelle ZTL. Alle critiche – si spiega in una nota – sono seguite smentite e controsmentite da parte del Governo e di varie forze politiche che hanno reso la situazione molto confusa. Consentire ...

Ambiente - Wwf : “Il 2018 è stato un anno difficile - ma ci sono 10 buone notizie per natura e animali” : Dieci buone notizie del 2018 per natura e animali. A raccontare le storie di successo dell’anno appena trascorso, un anno difficile per l’Ambiente, è il Wwf, che sollecita comunque la necessità di “una svolta su clima e biodiversità”. La prima buona notizia riguarda il gorilla di montagna. sono oltre 1.000 gli individui di questa specie allo stato selvatico, soprattutto nel Parco nazionale dei vulcani Virunga nella ...