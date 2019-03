Roma | Perotti | ' Voglio aiutare la squadra per quello e cancellare il derby'

Porto-Roma - Perotti ammette : “sono tre anni e mezzo che son qua - conosco i problemi della squadra” : Il giocatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa insieme a Di Francesco, indicando i problemi della formazione giallorossa “Tutto quello che è successo l’anno scorso è positivo, domani è un’altra partita. Magari posso continuare bene. Sarà dura ma abbiamo la voglia di migliorare l’immagine che abbiamo dato sabato nel derby. Domani sarà una prova per dimostrare che siamo pronti“. Così l’attaccante ...

Porto Roma - Di Francesco e Perotti LIVE in conferenza stampa : ... probabili: Manolas ok, Pastore out Leggi su Sky Sport l'articolo Porto-Roma, probabili: Manolas ok, Pastore out - di ninocr 3 minuti fa Anche Diego Perotti ha parlato a Sky Sport 24: "Sono ...

Frosinone-Roma dalle 20.30 La Diretta ElSha - Pellegrini e Perotti davanti a Dzeko : E' in programma in Ciociaria il match del sabato sera alle ore 20.30: allo stadio Benito Stirpe incrociano le armi Frosinone e Roma, derby laziale di questa 25esima giornata di campionato. I padroni ...

Frosinone-Roma - le probabili formazioni : Di Francesco rilancia Perotti : FROSINONE ROMA probabili formazioni – Derby del Lazio nell’anticipo di campionato di sabato sera tra il Frosinone in piena corsa per non retrocedere e la Roma in cerca di un posto nell’Europa che conta. La terza gara della 25° giornata di Serie A, che si disputerà il 23 febbraio alle 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà […] L'articolo Frosinone-Roma, le probabili formazioni: Di Francesco rilancia Perotti ...

Roma - Di Francesco riabbraccia Perotti. Zaniolo nel 'Team of the week' Uefa : La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina dopo il 2 a 1 rifilato al Porto firmato da Zaniolo, entrato nel 'Team of week' della Uefa assieme a Dzeko, Benzema, Mbappè e Di Maria . Di ...

Probabili formazioni/ Roma Porto : diretta tv - Di Francesco senza Under - Schick e Perotti - Champions League - : Probabili formazioni Roma Porto: diretta tv, le notizie alla vigilia su moduli e titolari per l'attesa andata degli ottavi di Champions League all'Olimpico.

Roma - test a Trigoria per De Rossi. Perotti e Jesus si curano in Spagna : Anche Perotti e Jesus ricorrono alla clinica Corachan di Barcellona. Mentre in Argentina circola per l'ennesima volta la voce dell'interessamento del Boca, per porre fine al calvario che lo perseguita ...

Roma - Perotti vola in Spagna per curare il nuovo infortunio : La Roma e Diego Perotti, dopo il nuovo infortunio muscolare di una stagione travagliata, tentano la strada spagnola. Come Javier Pastore nei mesi scorsi, l'argentino è volato a Barcellona nella ...

CALCIOMERCATO Roma / Ultime notizie - sogno Belotti per giugno : la chiave può essere Perotti : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Roma - per Diego Perotti problemi al polpaccio sinistro : stop di almeno 2 settimane : Ancora problemi per Diego Perotti: l'argentino sarebbe dovuto partire titolare lunedì nella partita contro di Coppa Italia contro ll'Entella, ma un infortunio muscolare nel riscaldamento lo ha ...

Roma - Perotti stop almeno 2 gare. E sul mercato si temporeggia : Juan Jesus doveva essere visitato oggi dal professor Pier Paolo Mariani per un consulto relativo alla rottura del menisco interno del ginocchio destro, consulto che invece dovrebbe avvenire domani. ...

Roma - postumi distrattivi al polpaccio per Perotti : fuori almeno 15 giorni : La sfortuna non lascia in pace Diego Perotti: l'attaccante sarebbe dovuto partire titolare lunedì nella partita contro l'Entella, ma un infortunio muscolare nel riscaldamento lo ha costretto alla ...

Roma - nuovo infortunio per Diego Perotti : la situazione : Diego Perotti nuovamente fermo ai box a causa di un problema muscolare, la Roma non lo avrà per le prossime due gare Diego Perotti costretto ad un altro stop. L’esterno della Roma alle prese con un problema al polpaccio, proprio come nel mese di ottobre. L’argentino, secondo quanto rivelato da Skysport, ha evidenziato una distrazione muscolare al polpaccio sinistro che lo terrà lontano dal campo per le prossime due gare. I ...

Roma - Perotti : 'Rigore più difficile di quello calciato nel derby...' : Diego Perotti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo per 3-1: 'Cosa ho pensato prima di calciare il rigore? È stata una lunga attesa, sono minuti lunghi perché pensi tante cose, è stato un rigore difficile per ...