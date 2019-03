Meghan Markle | il figlio suo e di Harry non sarà principe | la regina Elisabetta non

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Ildinonune nemmeno unassa. Quando manca sempre meno all’arrivo del royal baby, che quindi royal non, laha dovuto arrendersi di fronte a una vecchia legge che regna in Casa Windsor dal 1917. Il titolosco è limitato ai parenti più stretti, discendenti diretti e primi nati del sovrano in carica. Nelle scorse settimane si era detto che l’ex attrice era riuscita a convincereII ma in realtà la regola stabilita da re Giorgio V per ora resiste.Insomma il nascituroamatissimo da tutti ma non potrà essere chiamato “Sua Altezza Reale”,no ma duca parrebbe di si. Non del Sussex perché il titolo è stato regalato ai suoi genitori ma per lui/lei, ricordiamo che il sesso non è ancora noto, sarebbe pronto quello di Dumbarton, un ducato minore cheha ereditato. Il baby nascerà ...

