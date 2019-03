Gli ambientalisti No Tav preferiscono la gomma al ferro? Falso | la verità è spiazzante

Api - referendum in Baviera per salvarle dall’estinzione : ma Gli agricoltori si scaGliano contro Gli ambientalisti : Un milione e 745mila firme con l’obiettivo di arrivare a un referendum per salvare le api. Accade in Baviera, dove in un paio di settimane il 18 per cento della popolazione si è recato presso il proprio municipio, facendo la fila per ore al freddo, per dare il sostegno a questa battaglia. A testimonianza di quanto venga sentito a queste latitudini il problema del futuro sempre più incerto di questo insetto. Negli ultimi 30 anni si è assistito a ...

Nel villaggio russo invaso daGli orsi il vero problema sono Gli ambientalisti : Sulla famosa invasione degli orsi in Russia vorrei scrivere quanto segue. Gli abitanti di un arcipelago del Mar Glaciale Artico, Novaja Zemlja, hanno passato il fine settimana presi in ostaggio da cinquantadue orsi polari, che si aggirano attorno e dentro gli insediamenti umani. Non era mai accaduto

Sindacati e Confindustria chiedono più trivelle e crescita industriale. Gli ambientalisti : «Un suicidio» : Invece prevale una visione oscurantista e falsamente positivista; è interessante notare che la scienza non ha spazio in quelle posizioni'. 'Le migliaia di ricerche sul clima, i rapporti dell'IPCC che ...

D'Alessandro e Cappa : 'Comune penalizza le imprese e dà sempre l'ultima parola aGli ambientalisti' : Gli ambientalisti, però, temono che la Zona economia speciale possa costituire il grimaldello per scardinare la Riserva naturale di Punta Aderci, che confina con la zona industriale di Punta Penna ed ...

Zes - Gli imprenditori : 'Al tavolo tecnico il Comune inviti anche noi - non solo Gli ambientalisti' : e' il massimo portatore di interessi positivi e propositivi per lo sviluppo dell'economia territoriale.- Per altro, la nostra associazione intende tassativamente contribuire a spegnere gli immotivati ...

"Inammissibile". La Cga siciliana boccia il ricorso deGli ambientalisti sul Muos di Niscemi - l'opera può andare avanti : "Inammissibile". E' il giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, rispetto al ricorso anti-Muos presentato da Legambiente, Wwf e dal Comitato No Muos, contro il ministero della Difesa, l'Arpa e l'assessorato all'Ambiente della Regione siciliana."Infondata", si legge nella sentenza pubblicata dal Cga, è la richiesta dei ricorrenti di revocare la decisione con cui i magistrati amministrativi, il 14 aprile ...

Sicilia - il Cga respinge il ricorso deGli ambientalisti : il radar americano è "salvo" : Il consiglio di giustizia amministrativa respinge la richiesta di bloccare il Muos. Il ministero della Difesa si era schierato a favore del sistema satellitare Usa di Niscemi ma aveva fatto formalmente marcia indietro dopo la protesta dei 5 Stelle Siciliani

Trivelle - Marevivo : Gli ambientalisti “devono partecipare ai procedimenti” : “Ci opponiamo ancora una volta ai permessi di trivellazione nel Mare Ionio. Chiediamo che non vengano piu’ rilasciate concessioni e che si attui da subito un procedimento per revocare quelle gia’ esistenti. Le associazioni ambientaliste devono partecipare ai procedimenti in itinere e a quelli che saranno avviati riguardanti le autorizzazioni alle attivita’ di ricerca e prospezione di idrocarburi e altre fonti energetiche ...