TAV - Buffagni : “Tolte le cavallette - colpa nostra per tutto. Il M5s non ha bloccato nulla - il progetto è di 20 anni fa” : “Il progetto è vecchio di vent’anni, i governi precedenti lo hanno finanziato ma non si è mosso nulla. Evidentemente non può diventare il problema del Paese”. A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, a Torino per la presentazione del Fondo nazionale dell’innovazione. “Tolte le cavallette, sembra che sia colpa nostra per tutto. Vi assicuro che non abbiamo bloccato nessun ...

Buffagni - M5s sulla TAV : "Tria vuole l'opera? C'è un limite a tutto" : "Tria è favorevole alla Tav? Magari non si pone il problema perché ha già stanziato i soldi e non deve trovarne altri. Dopodiché Tria può esprimere il suo pensiero. Ma c'è un contratto di governo. E c'è un limite a tutto". Così, in un'intervista al Fatto Quotidiano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni, secondo cui "anche sulla Torino-Lione con la Lega si ...

TAV - tutto sui conti : perché si 'deve' fare : Roberto Zucchetti , professore dell'Università Bocconi di Milano di 'Metodologie di Valutazione delle Infrastrutture di Trasporto' ed Economia e Gestione del Trasporto Pubblico Locale', ha parlato ai nostri microfoni dei costi della Tav e dell'attuale dibattito politico in corso. Zucchetti, già presente nella struttura a supporto ...

Dalla soluzione di mercato per Alitalia al sì alla TAV : Tria a tutto campo contro la linea M5S-Lega : controcorrente il ministro dell'Economia, laconico ma chiaro nel ribadire la sua posizione. L'indipendenza della Banca d'Italia « va difesa . Mi sono già espresso», ha precisato Tria Lo stop alla ...

Matteo Salvini rilancia la TAV : “Cambiamo progetto - ma farò tutto il possibile perché si faccia” : Continua la querelle sulla realizzazione della TAV, malgrado il documento comune firmato da Movimento 5 Stelle e Lega. Ora Matteo Salvini rilancia: "Il progetto può essere rivisto e si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina meno e costa meno delle auto. farò tutto il possibile perché si faccia".Continua a leggere

TAV - tutto da rifare : Sulla Tav il governo deve "ridiscutere integralmente" il progetto. Dopo il via libera di ieri sera alla mozione gialloverde , primi firmatari il grillino Francesco D'Uva e il leghista Riccardo ...

Lega e M5S affondano la TAV : "Ridiscutere tutto il progetto" : Nonostante i tentativi di salvare la Tav Torino-Lione, con quattro diverse mozioni (presentate da Pd, Forza Italia, FdI e NcI), alla fine la maggioranza gialloverde ha avuto la meglio. L"Aula di Montecitorio ha bocciato le mozioni delle opposizioni, mentre è passata quella targata M5s e Lega. Cosa dice il testo? Impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". In altre parole si riparte da zero. I voti a ...

TAV - via libera al testo Lega-M5S : "Ridiscutere tutto il progetto" : Nonostante i tentativi di salvare la Tav Torino-Lione, con quattro diverse mozioni (presentate da Pd, Forza Italia, FdI e NcI), alla fine la maggioranza gialloverde ha avuto la meglio. L"Aula di Montecitorio ha bocciato le mozioni delle opposizioni, mentre è passata quella targata M5s e Lega. Cosa dice il testo? Impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". In altre parole si riparte da zero. I voti a ...

TAV - tutto rimandato? Salvini : 'Si va avanti' - Di Stefano : 'Va fermata' : La mozione congiunta prevede solo di riavviare la discussione. Insorgono le opposizioni che parlano di voto di scambio tra caso Diciotti e Tav

TAV - Di Stefano - M5S - : Costerebbe 7 mld a perdere - va fermata del tutto : Roma, 21feb. , LaPresse, -"Abbiamo espresso in maniera molto chiara le nostre posizioni, è un'opera che Costerebbe 7 miliardi a perdere ,va rivista totalmente e per noi va fermata del tutto". Così il ...