Roma | ritrovato cane abbandonato un anno fa | padrona denunciata da Oipa

Simbolo fallico del 200 DC ritrovato sul Vallo di Adriano : per i Romani non aveva un significato volgare : La moda di disegnare peni stilizzati è molto più antica di quanto si possa immaginare. Anche se, quasi duemila anni fa, le incisioni avevano ben altro significato rispetto alla volgarità di oggi. Lo ...

Il predestinato - l’attaccante ritrovato e l’allenatore perfetto : così la Roma prepara la scalata in campionato e Champions : Una serata magica quella di ieri per la Roma che ha riavvicinato il pubblico alla squadra. Le incomprensioni possono essere considerate alle spalle, la squadra giallorosso ha risposto sul campo alla brutta eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, prima la grande gara contro il Milan poi il netto successo in trasferta contro il Chievo fino ad arrivare alla fantastica vittoria nella gara d’andata degli ottavi di Champions ...

Uno straordinario itinerario intellettuale - umano e spirituale compiuto da Fedele Ceravolo nel suo ultimo “Romanzo perduto e… ritrovato” : Un viaggio nella storia e nella cultura attraverso un illuminante dialogo tra Autore e Romanzo sui grandi temi universali, come

Roma : corpo esanime ritrovato in appartamento - presunto omicidio : Roma – Si indaga per omicidio nella morte del 30enne marocchino avvenuta in un appartamento popolare in via Galli, a Vigne Nuove, a Roma. I Carabinieri in queste ore stanno ascoltando diverse persone, tra le quali la compagna dell’uomo, una 40enne straniera. L'articolo Roma: corpo esanime ritrovato in appartamento, presunto omicidio proviene da RomaDailyNews.

A Roma un capolavoro ritrovato : il 'Cristo portacroce' esposto alla Galleria Corsini : L'espressione sognante del volto bellissimo di Gesù, con la mano che stringe la corona di spine, la spugna e la corda e il braccio che forte sorregge il peso della croce, nella rappresentazione ...

Roma : ritrovato nel Tevere un cadavere in avanzato stato di decomposizione : E' accaduto ieri, mercoledì 23 gennaio a Roma, intorno alle 10:00, nella zona del Drizzagno di Mezzocammino del Tevere, il ritrovamento di un cadavere in stato di decomposizione. Sul posto la polizia del commissariato San Paolo e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Un uomo che passava da quelle parti ha notato la strana forma, pensando inizialmente che si trattasse di un tronco di legno o di un sacco, poi, accorgendosi meglio che era ...

Roma - Di Francesco soddisfatto : "Abbiamo ritrovato la nostra identità" : Eusebio Di Francesco si gode la pesante vittoria contro il Parma nell'ultima gara del girone di andata e guarda avanti. "Nelle ultime due gare ho visto tanta qualità in campo - ha spiegato il tecnico ...