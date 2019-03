L' attenzione all' ambiente del Carnevale di Viareggio

"Due Sessioni" della Cina - media stranieri prestano attenzione alle nuove misure : La statunitense Bloomberg News ha pubblicato un articolo sul suo sito web, affermando che le "due sessioni" forniscono ai giornalisti di tutto il mondo una rara occasione per ascoltare i discorsi dei ...

Pagati 218.000 euro l'anno per custodire una Rocca : attenzione alla bufala - : Bufale bestiali: ecco sfatati i falsi miti sugli animali Bufale e falsi miti sulla salute smascherati dall'Istituto Superiore della Sanità Fine del mondo: prima l'Anticristo e poi l'Apocalisse, il ...

Da oggi attenzione all'auto nuova : può esserci un bonus o l'ecotassa : Incentivi per chi compra auto elettriche o ibride e maggiori tasse per chi compra auto che consumano e inquinano di più. l'ecotassa interessa soltanto le auto acquistate e immatricolate dal primo ...

Migranti - i servizi segreti lanciano l’allarme : “attenzione agli sbarchi occulti” : Gli sbarchi di Migranti sulle coste italiane sono diminuiti grazie alla “rafforzata capacità della Guardia Costiera libica” e alla "drastica riduzione delle navi delle Ong” nel Mediterraneo Centrale. Sono alcune delle considerazione contenute nell'analisi dell’intelligence sui flussi migratori presentata al Parlamento. A preoccupare i servizi segreti è il fenomeno degli 'sbarchi occulti', che potrebbero portare in Italia individui legati al ...

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 - i favoriti. Dylan Groenewegen punta alla doppietta - attenzione a Matteo Trentin e Sonny Colbrelli : Si aprirà con la Omloop Het Nieuwsblad, in programma sabato 2 marzo, il primo fine settimana dedicato alle classiche del pavé di inizio stagione. Nella giornata di domenica 3 marzo andrà in scena la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, 71a edizione della corsa ciclistica belga che rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour come evento di categoria 1.HC. Il percorso lascia presagire un arrivo a ranghi compatti, anche se non mancheranno strappi e ...

Peso - pressione e glicemia : attenzione all'effetto yo-yo - : Laureato in Biologia presso l'Università Bicocca di Milano - con specializzazione in Genetica conseguita presso l'Università Diderot di Parigi - ha un master in Comunicazione della Scienza. Collabora ...

Previsioni Meteo - caldo anomalo in Europa fino alla fine di Febbraio ma attenzione al primo weekend di Marzo nel Mediterraneo [MAPPE] : 1/22 ...

Diletta Leotta in procura per il caso delle foto rubate : "Oggi farei più attenzione alla mia password" : Doppia inchiesta per Diletta Leotta . Giovedì a Roma è stata ascoltata dal pm Carlo Villan i in merito al furto di alcune foto private e, nello stesso istante, si procede contro le testate giornaliste ...

Diletta Leotta e le foto private rubate dal suo cellulare : “Le rifarei ma con più attenzione alle password dei miei account” : Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle foto private rubate dal telefonino di Diletta Leotta e poi diffuse in Rete e su gruppi Whatsapp. All’attenzione della procura capitolina ci sono infatti alcuni scatti pubblicati da dei siti online: l’ipotesi è che queste immagini provengano dall’hackeraggio del cellulare della 27enne giornalista sportiva, su cui indaga parallelamente la Procura di Milano. Così, ...

Allerta Meteo per il Sud Italia - il Ciclone Freddo “Xaver” irrompe sullo Jonio nel weekend : attenzione a Sabato 23 Febbraio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Utility : maggiori investimenti e più attenzione alla sostenibilità : Nel 2017, gli investimenti delle più grandi Utility italiane sono cresciuti del 25,6% , che hanno incrementato anche l' attenzione alla sostenibilità , sempre più strategica nella creazione di valore. ...

Psoriasi - attenzione alla crema "miracolosa" : è illegale : L'Aifa - Agenzia italiana del farmaco - interviene su un prodotto venduto online evidenziando alcuni rischi per la sicurezza...

Chirurgia estetica e depressione - attenzione alle semplificazioni : Eleonora Giorgi, qualche giorno fa, dopo essersi sottoposta a un intervento di lifting, ha dichiarato a un settimanale che le Asl dovrebbero passare trattamenti come questo alle persone che soffrono di depressione.Intanto una precisazione. Spesso si parla impropriamente di depressione, usando questo termine quasi come fosse un sinonimo di tristezza, malumore, pessimismo. Sappiamo bene, soprattutto noi medici, quanto queste semplificazioni siano ...

attenzione alla truffa della Tekno.com con domiciliazione sul conto da 19 - 90 euro : Senza che voi ne sappiate niente vi ritrovare con un pagamento diretto con domiciliazione da 19,90 sul conto corrente bancario. Andando a verificare la spesa che proprio non ricordate di aver mai fatto, scoprite che il destinatario dell’importo è (una finta) Tekno.com Centro società cooperativa, altra cosa che non vi torna. Si tratta infatti della nuova truffa che arriva direttamente sul vostro conto, su diverse banche da ...