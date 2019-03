Femminicidio per “tempesta emotiva” | il pg fa ricorso in Cassazione I giudici | “La

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2019) Michele Cataldo strangolò Olga Matei mentre era disturbato come avevano scritto i periti da “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”. Ma questo, a differenza di quanto interpretato, ha costituito un’aggravante per idella I Corte d’assise d’appello di Bologna che hanno giudicato colpevole l’uomo che, il 5 ottobre 2016, a Rimini strozzò la donna a mani nude per poi tentare maldestramente il suicidio con vino e Aulin, di omicidio aggravato dai motivi abietti e futili.Omicidio aggravato ma riconosciute le attenuanti generiche La corte, presieduta da Orazio Pescatore, ha dimezzato però la pena – da 30 a 16 anni – perché, a differenza del giudice per l’udienza preliminare, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante. Iin appello hanno infatti tenuto in considerazione la confessione ...

Daniele_Manca : FemminicidioStrangolò la ex, pena dimezzata. Un passo indietro per tutte le donne (e il Paese), @GiusiFasano… - Agenzia_Ansa : La Procura generale di #Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha quasi dimezzato la pena per Mi… - Pietro__Bruno : RT @chiarezza_0: Per secoli le donne sono state derise e svalutate per le loro 'tempeste emotive' nei periodi mestruali. Per un uomo invece… -