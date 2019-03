Bonifazi | silurato da Zingaretti? Speriamo non torni la Ditta | porta solo sconfitte Io

corriere

(Di lunedì 4 marzo 2019) Il tesoriere pd in uscita e la fine del «Giglio magico»: periodo meraviglioso, ricapiterà. «Noi arroganti? Il nostro entusiasmo a volte è stato un limite. Sempre con Matteo, anche fuori dal Pd»

Corriere : Bonifazi: «Io silurato? Speriamo non torni la Ditta: Starò sempre con Renzi» - egitto86 : RT @Corriere: Bonifazi: «Io silurato? Speriamo non torni la Ditta: Starò sempre con Renzi» - imelda92661119 : RT @Corriere: Bonifazi: «Io silurato? Speriamo non torni la Ditta: Starò sempre con Renzi» -