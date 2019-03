Amadeus a Blogo | Ora o mai più | il successo | la sua collocazione | i Soliti ignoti ed il

I Miei Vinili - Amadeus ospite del 28 febbraio 2019 (Video anteprima Blogo) : Ci saranno numerosi aneddoti legati alla musica, nella puntata di questa sera, 28 febbraio 2019 , de I Miei Vinili , il programma condotto da Riccardo Rossi in onda alle 23:00 su Raitre. ospite dello studio, la cui scenografia di Luca Merlini ricorda uno storico negozio di Vinili di Roma in cui Rossi ha lavorato quando aveva diciotto anni, sarà infatti Amadeus , noto per il suo passato di disc jockey e conduttore radiofonico. Amadeus proporrà ...

Amadeus a Blogo : "Ora o mai più al sabato è una promozione rischiosa - C'è posta per te imbattibile" : Tutto pronto, stasera su Rai1 inizia la seconda edizione di Ora o mai più, per la prima volta collocato al sabato e per la prima volta contro il solidissimo C'è posta per te di Maria De Filippi. Blogo ha intervistato Amadeus, che torna al timone del talent - in sei puntate - dedicato a cantanti che dopo aver trovato il successo sono finiti nel dimenticatoio. In gara ci sono Davide De Marinis, Donatella Milani, Michele Pecora, Paolo Vallesi, ...