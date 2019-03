Basket | 20ª giornata Serie A | Brescia espugna Pesaro | risultati e classifica

sportfair

(Di domenica 3 marzo 2019), 20ªA:ha chiuso la domenica di campionato, Germanivittoriosa VL– Germani86 – 92. Si conclude con il successo deini la domenica diA, in attesa del posticipo di domani che vedrà affrontarsi Brindisi e Cantù. Anon sono bastati i 50 punti combinati del duo americano McCree-Blackmon per avere la meglio di, trascinata da un ottimo Abass autore di 18 punti. Così facendo ini hanno messo 6 punti di distanza dalla zona calda e dalla stessa, di seguitodel campionato.L'articolo, 20ªA:SPORTFAIR.

