TG RDN del 25 02 19

TG RDN del 27/02/19 : NUOVI DEPISTAGGI SU CUCCHI, “AD ALFANO DOCUMENTI FALSIFICATI” Nuovo deposito di carte da parte dell’accusa, in Corte d’assise di Roma, nel filone di inchiesta sui falsi e sui depistaggi legati alle condizioni di Stefano Cucchi, che vede imputati cinque carabinieri. Documenti, referti medici, forniti dall’attuale comando dell’Arma che il pm ha dichiarato di avere e che negli anni delle indagini su Cucchi ...

TG RDN del 26/02/19 : ZINGARETTI INAUGURA PALESTRA DELLA LEGALITA’ A OSTIA Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina a Ostia la ‘Palestra della Legalita”. Da venerdi l’immobile di Via dell’Idroscalo, confiscato dal Tribunale di Roma, sara’ restituito ai cittadini che potranno cosi’ contare su una struttura di oltre 1.200 metri quadrati dotata di attrezzature all’avanguardia. A ...

TG RDN del 22/02/19 : RAGGI PRESENTA PRIMI 38 NUOVI AUTOBUS A NOLO PER ROMA Arrivano 108 nuovi autobus a Roma. Questa mattina il sindaco Virginia Raggi e il presidente di Atac, Paolo Simioni, hanno presentato i primi 38 nuovi mezzi che l’azienda ha affittato dalla societa’ Cialone Tour. Gli autobus, con livrea bianca e non rossa, andranno in servizio sulle linee 870, 115, 029, 052 e 700. Gli altri settanta bus arriveranno tra marzo e aprile. ...

TG RDN del 21/02/19 : TRIA: MAI SCRITTA NESSUNA LETTERA SU IMMOBILE CASAPOUND Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha fatto sapere oggi di “non aver mai scritto nessuna lettera” sullo sgombero di CasaPound dall’immobile di via Napoleone III, all’Esquilino. Tria ha inoltre ribadito che l’effettuazione e la data dello sgombero sono di competenza del Prefetto di Roma. Intanto e’ stato riconsegnato alla Banca d’Italia ...

TG RDN del 19/02/19 : TRAFFICO ILLECITO RIFIUTI TRA ROMA E LATINA: 13 ARRESTI Maxi operazione dei Carabinieri e della Polizia locale contro un traffico illecito di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. Ventitre’ le persone accusate a vario titolo di corruzione, furto aggravato e peculato. Per tredici di loro sono scattati gli arresti domiciliari. Sequestrati anche venticinque autocarri. L’operazione costituisce l’esito di un’articolata ...

TG RDN del 15/02/19 : DAL 1 NOVEMBRE STOP DIESEL EURO 3 IN ANELLO FERROVIARIO Dal primo novembre del 2019 stop alle vetture diesel Euro 3 all’interno dell’Anello ferroviario di Roma dal lunedi’ al venerdi’. Ad annunciare la novita’ e’ stata la sindaca, Virginia Raggi, durante una conferenza stampa ai Musei capitolini sul tema della qualita’ dell’aria. “La delibera verra’ votata in Giunta nei prossimi ...

TG RDN del 14/02/19 : RISSA TRA TIFOSI A MONTI, AL VAGLIO TELECAMERE E TESTIMONI Paura e ancora violenza la scorsa notte a Roma, quando fuori da un locale nel rione Monti e’ scoppiata una rissa tra tifosi della Lazio e del Siviglia. Almeno una quarantina i giovani coinvolti. La Digos sta incrociando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il raid che ha portato al ferimento di cinque persone, trasportate in ospedale con ...

TG RDN dell’11/02/19 : ROMA, TRATTA T3 LINEA C DELLA METRO APRIRA’ NEL 2023 La tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma aprira’ al pubblico nel 2023. Nel 2020, pero’, aprira’ il tronchino di manovra tra Amba Aradam e San Giovanni. Lo hanno fatto sapere i vertici di Metro C e Roma Metropolitane durante un sopralluogo effettuato questa mattina insieme alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il sopralluogo ha permesso di verificare ...

TG RDN dell’ 8/02/19 : RIFIUTI, VERSO BOCCIATURA BILANCIO AMA DA GIUNTA CAMPIDIGLIO Il Campidoglio ha deciso di bocciare il bilancio di Ama del 2017. Una scelta che sarebbe stata presa ieri nel corso di un vertice a cui hanno preso parte il sindaco di Roma Virginia Raggi e l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. L’Assemblea dei soci della municipalizzata e’ aperta, ma in queste ore si attende la decisione del socio unico Roma Capitale, che ...

TG RDN del 07/02/19 : RIVOLTA SOCIAL CONTRO AGGRESSORI BORTUZZO: INSULTI E MINACCE “Fate un grandissimo favore all’umanita’: suicidatevi”. E’ uno dei centinaia di insulti comparsi sulle bachece di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due rei confessi dell’agguato all’Axa a colpi di pistola che ha gravemente ferito la promessa del nuoto Manuel Bortuzzo. I due sono in carcere con le accuse di tentato omicidio e detenzione ...

TG RDN del 05/02/19 : MANUEL BORTUZZO NON POTRÀ PIÙ CAMMINARE, HA LESIONE AL MIDOLLO Manuel Bortuzzo non potra’ piu’ camminare. Il nuotatore ferito da colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica all’Axa, ha “una lesione completa del midollo”. Ad annunciarlo oggi il professore Alberto Delitala, responsabile della Neurochirurgia del San Camillo di Roma. “La possibilita’ di riacquisto del movimento delle gambe con le ...

TG RDN del 04/02/19 : M5S ‘BOICOTTA’ COMMISSIONE SU STADIO ROMA, IN ARRIVO RICORSO TAR Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha ‘boicottato’ questa mattina la commissione Trasparenza sullo stadio della Roma, negando la partecipazione anche di uffici e dipartimenti. I gruppi di opposizione, nel corso della riunione a cui hanno partecipato decine di cittadini e comitati, hanno quindi annunciato querele, una delibera di annullamento del via libera ...

TG RDN del 29/01/19 : M5S-PD APPROVANO MOZIONE PER SGOMBERO IMMEDIATO SEDE CASAPOUND L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione che impegna il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a intervenire presso il ministero dell’Interno e la prefettura affinche’ sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di via Napoleone III, illegalmente occupato da Casapound. La mozione ha avuto il via libera con 30 voti favorevoli del Partito democratico e ...

TG RDN del 25/01/19 : MODIANO: MATTARELLA HA RAGIONE, VIRUS SHOAH ANCORA CIRCOLA “Il presidente Mattarella ha ragione. Il virus della Shoah e’ ancora in circolazione”. E’ l’allarme lanciato da Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, durante un incontro con alcuni studenti delle scuole romane al Maxxi di Roma. “Ci sono manifestazioni che non mi fanno piacere- ha aggiunto Modiano- ma io continuero’ a lottare”. Intanto ...