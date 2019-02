Sollevamento pesi | riassegnate le medaglie degli Europei Juniores 2018 | Giulia Imperio

Sollevamento pesi - Coppa del Mondo Fuzhou 2019 : Nino Pizzolato rientra dalla squalifica con un ottimo terzo posto nei -81 kg e si candida ad un posto per Tokyo 2020 : La prima tappa di Coppa del Mondo 2019 di Sollevamento pesi a Fuzhou (Cina) ha regalato all’Italia il recupero definitivo di Nino Pizzolato dopo la squalifica di 10 mesi imposta dalla Federazione Italiana per un episodio spiacevole ma ormai dimenticato dall’azzurro. Il 22enne nisseno non saliva su una pedana da un anno ed ha scaricato tutta la sua rabbia e voglia di riscatto in gara, dimostrandosi ancora una volta la punta di ...

