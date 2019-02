Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby | ma c’è una soluzione

Non bene la batteria del Samsung Galaxy S8 a tre giorni dall’aggiornamento Android Pie : Sono trascorsi circa tre giorni dalle prime segnalazioni degli utenti italiani che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui Samsung Galaxy S8 no brand in commercio in Italia e, dopo il primo bollettino di cui vi abbiamo parlato sulla batteria grazie ad alcuni feedback forniti da SamMobile, tocca analizzare le esperienze di utilizzo del pubblico di casa nostra oggi 28 febbraio. Come va lo smartphone dopo ...

Sembra che Anche Samsung Galaxy S10 non permetta di installare temi modificati tramite l'app Substratum.

Arrivato Android 9 Pie sui Samsung Galaxy S8 e S9 ecco che cominciano ad arrivare le prime lamentele riguardo a un Battery drain anomalo. Vari utenti hanno segnalato problemi di autonomia piuttosto importanti, ma potrebbe non essere nulla di grave.

Abbiamo provato Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A50, futuri medio gamma che arriveranno in primavera nel nostro paese. Belli, compatti e con qualche sorpresa su batteria e sicurezza, ve li mostriamo nella nostra video anteprima.

Una settimana con l’aggiornamento XXS4CSB1 per il Samsung Galaxy S8 : stato batteria e non solo : In questi giorni si parla tanto della distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8, ma se da un lato è vero che il rollout sia scattato in Europa (qui trovate le ultime informazioni in merito che abbiamo condiviso sulle nostre pagine), è altrettanto vero che in Italia non ci siano ancora tracce. Fatta eccezione per i modelli in commercio qui da noi con firmware tedesco, infatti, non risulta ancora possibile testare il ...

Un primo sguardo allo smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...

I nuovi Samsung Galaxy S10, S10e e S10+ non supportano i Seamless System Updates, anche se in effetti non ci aspettavamo diversamente. Vediamo cosa significa.

Non solo Bixby in italiano per Samsung Galaxy S9 e S8 : presto un altro aggiornamento importante : La settimana che volge al termine è stata caratterizzata da alcune importanti novità riguardanti Bixby in italiano per modelli meno recenti come il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S8. Proprio quest'ultimo, nella giornata di ieri, ha fatto emergere questo importante passo in avanti con le prime segnalazioni sull'aggiornamento Android Pie per i modelli no brand. Una svolta attesa esattamente due anni, quando il top di gamma 2017 ha fatto il suo ...

Nonostante quanto affermino sia il sito web sia alcune schermate sugli smartphone, non esistono versioni di Galaxy S10 e S10+ con 6 GB di RAM.

Passo obbligato il Samsung Galaxy Fold ma almeno 3 aspetti non mi convincono : Posso definire il Samsung Galaxy Fold come un Passo obbligato per il produttore asiatico in occasione dei festeggiamenti per il decennale della serie Galaxy ma il primo smartphone pieghevole, nonostante lo stupore iniziale post lancio, mi spinge a riflettere almeno su una tripletta di aspetti. Nella serata di ieri, prontamente, abbiamo riportato un primo approfondimento sulla scheda hardware e pure sulle principali funzioni del dispositivo ...

Vi raccontiamo il nostro primo incontro con Samsung Galaxy S10e, davvero niente male, potrebbe essere la sorpresa che non ti aspetti

Anteprima primo spot video Samsung Galaxy S10 e S10 Plus - non manca nulla all’appello : A 24 ore dall'uscita di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, dei due device si sa praticamente tutto e addirittura ora si può visionare anche il primo video spot che promuove la nuova serie, nella sua versione definitiva e finale. Un regalo inaspettato che giunge dalla Norvegia dove un'emittente locale, certamente per sbaglio, ha fatto andare in onda il commercial prima del tempo. Certo, per la gioia di molti fan del brand per i quali ogni aspetto ...

Non si accontenta il Samsung Galaxy Note 9 : XXS2CSB3 di febbraio : Continua a muoversi la situazione relativa al Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia: il device sta ricevendo un altro minor-update (firmware N960FXXS2CSB3), deputato all'integrazione della patch di sicurezza di febbraio 2019, dal peso complessivo di circa 100MB, e poco più. Come avrete capito, trattasi di un firmware assai risicato, avente solo la mansione di incrementare il livello di protezione del sistema operativo con le ultime correzioni ...

Volete utilizzare l'assistente virtuale Amazon Alexa sul vostro smartwatch Samsung? Ecco come averlo su Samsung Galaxy Watch, Gear S3 o Gear Sport con almeno la versione 4 di Tizen.