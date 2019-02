Reddito e Quota 100 | le novità

Passa al Senato il decretone con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Bagarre al Senato durante il voto. L'ex premier Renzi parla di atto di masochismo, 'raccontate bugie ed illusioni' attacca la capogruppo di Forza Italia Bernini, seduta sospesa

Quota 100 e Reddito passano alla Camera per correttivi e per i restanti nodi da sciogliere : Con 149 voti favorevoli e 110 contrari (gli astenuti sono stati 9), il Senato ha detto sì al decreto su pensioni e reddito di cittadinanza. Una seduta tribolata e litigiosa, con un duro scontro tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sul reddito di cittadinanza, che risulta essere la misura che più è uscita cambiata dal passaggio a Palazzo Madama del decreto. Infatti l’altra popolare e discussa misura di Quota 100 esce dal lavoro delle ...

In Senato primo sì a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Ancora bisogna produrre almeno 15 atti per avere l’assegno : Con 149 sì, 110 no e 4 astenuti l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al cosiddetto 'decretone' con le misure bandiera del governo giallo-verde, il reddito di cittadinanza e Quota 100. Il provvedimento ora approderà lunedì alla Camera per la seconda lettura. Molte le novità in arrivo con il passaggio a palazzo Madama, mentre altri nodi verranno sciolti a Montecitorio. In particolare, le modifiche approvate al Senato vanno dalla tutela ...

Modifiche al "decretone" : come cambiano quota 100 e Reddito di cittadinanza : Sarà la Camera a partire da lunedì 18 marzo a sciogliere gli ultimi nodi del decretone che istituisce reddito di...

Quota 100 bocciata dall'Europa - giudizio sospeso per il Reddito di cittadinanza : Troppo oneroso per le casse pubbliche il ritiro dal lavoro a 62 anni di età e 38 anni di contributi. Mentre per Bruxelles il...

Decreto su Reddito e quota 100 approvato - Elisabetta Casellati attacca Forza Italia : "Gilet azzurri - vergogna" : approvato in Senato con 149 voti favorevoli , 110 contrari e quattro astenuti il Decretone che contiene reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. "Sono molto, molto soddisfatto" ha commentato il vice premier Luigi Di Maio ai giornalisti incrociati dopo i

Ok a Quota 100 e Reddito di cittadinanza - ma in Senato scoppia la “bagarre” : Il provvedimento ora passa alla Camera. Casellati contro la protesta di Forza Italia e Taverna (M5S): pessimo esempio che può legittimare i toni violenti dei cittadini

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : il Senato vota le prime proposte di modifica : Il Senato ha espresso il parere favorevole sulle proposte di modifica riguardanti il Reddito di cittadinanza e altre misure in materia previdenziale contenute nel cosiddetto decretone, tra qui la ormai iconica Quota 100 . Come ormai noto, il testo del maxi decreto è approdato da alcuni giorni in aula al Senato, che oggi ha dunque dato voto favorevole ad alcuni degli emendamenti proposti, ed entro la prossima settimana passerà in esame alla ...

Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul Reddito di cittadinanza e “quota 100” : Mercoledì mattina il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e “quota 100”, con 149 voti a favore e 110 contro. Ora il decreto legge dovrà essere approvato anche dalla Camera, dove Lega e Movimento

