P A | oggi a Cdm spacchettamento ddl semplificazioni

Sci alpino - splendida Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana : l’azzurra torna a vincere in CdM dopo quasi un anno : La bergamasca vince la discesa femminile di Crans Montana, precedendo Joana Haehlen e Nicole Schmidhofer Ci siamo persi tre mesi di capolavori, ma per fortuna ora l’Italia può godersi la sua regina. Sofia Goggia torna a vincere una gara di Coppa del mondo a distanza di quasi un anno, quando alle finali di Are della scorsa stagione aveva trionfato in superG. A Crans Montana dà un’impressionante dimostrazione di superiorità, ...

L'autonomia allargata oggi al Cdm. La Lega spinge - regioni del sud in allarme : A Palazzo Chigi il dossier per ampliare i poteri in materia economica di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governatore campano De Luca e quello della Puglia Emiliano annunciano battaglia

Sci - Cdm : Sofia Goggia ancora sul podio - seconda nella libera di Garmisch : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: Sci sci coppa del mondo Protagonisti: Sofia Goggia © Riproduzione riservata 27 gennaio 2019 Articoli correlati Intervista ...

Manovra - trovato l'accordo oggi Cdm su reddito-quota 100 : E' confermato per Oggi alle ore 16 il Consiglio dei ministri sul decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Stamane alle 9 e' invece in programma il vertice a tre tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Segui su affaritaliani.it

oggi Cdm sul decretone - Di Maio : 'Reddito cittadinanza da fine aprile' - : Vertice a tre fra il premier e i vice per limare gli ultimi dettagli. Poi nel pomeriggio l'esame del documento che contiene le due misure più discusse e attese del governo gialloverde. Il premier: "...

Reddito e pensioni - ultimo braccio di ferro tra Salvini e Di Maio : oggi il Cdm : Sicuro ancora non è, tant'è che questa mattina Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno per sciogliere gli ultimi nodi legati alle coperture e per parlare...

Reddito e pensioni - verso il sì : oggi il Cdm. Tensioni M5S-Lega : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul decretone ci sarà domani, probabilmente nel pomeriggio....

Slitta il cdm su reddito e quota 100 - oggi altre misure : Slitta il cdm che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe essere rinviata alla ...