Mercedesz Henger - Lucas Peracchi | amore finito

blogo

(Di giovedì 28 febbraio 2019)E' giunta al capolinea la storia d'tradopo appena un anno. La figlia di Riccardo Schicchi ed Eva, con un post emblematico, su Instagram, ha annunciato la fine della relazione con l'ex tronista di 'Uomini e Donne': Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo… non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita. Grazie per avermi dimostrato chi sei veramente. Parole infuocate, forse, dettate dalla rabbia. Il forzuto personal trainer ha eliminato le foto di coppia dopo l'addio facendo infuriare l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Quale sarà stato il motivo della rottura?: '? Mai pensato di tornare ad innamorarmi'pubblicato su ...

radioinvisibili : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati, lei è durissima: “Ti cancello dalla mia vita” - Librietv : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati, lei è durissima: “Ti cancello dalla mia vita” - scarpatipress : MERCEDESZ HENGER E LUCAS PERACCHI SI SONO LASCIATI, ECCO COSA HA DETTO LEI -