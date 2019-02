Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in segreto con solo 40 invitati

Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in gran segreto : Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in gran segreto poco prima di Natale in una residenza di campagna a Suffolk, in Inghilterra, a un anno dall'annuncio ufficiale del fidanzamento. Come riporta il Sun la cerimonia è stata molto intima, a presenziare infatti, oltre al prete e ai giovani sposi, c'erano soltanto le famiglie dei due e alcuni vecchi amici e nessuna celebrità. A confermarlo è stata una fonte vicina alla ...

Ed Sheeran e Cherry Seaborn sarebbero già sposati - ma ci sarebbe un altro matrimonio in vista : ... non ce ne vogliano, visto che si sarebbero sposati senza avvertirci! View this post on Instagram Who likes sport sports A post shared by Ed Sheeran , @teddysphotos, on ...