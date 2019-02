Come Maradona contro l' Inghilterra | l' azione ricorda il ' gol del secolo'

Turchia - Esosa Priestley Irogue Come Maradona nell'86 : ... dopo il gol segnato con la Mano de Dios, Diego Armando Maradona dà sfogo a tutto il suo talento e regala ai tifosi di tutto il mondo la rete più bella della storia del calcio, che poi verrà ...

Hamsik è Come noi che non abbiamo visto Maradona : Noi che non abbiamo avuto Maradona “Genova per noi, che veniamo dalla campagna”. Così cantava Paolo Conte nel 1985, volendo descrivere, con l’immaginifica potenza di musica e parole, lo stupore travolgente, la meraviglia un po’ impaciata di chi si trova dinanzi a qualcosa di fortissimo e bellissimo ma rispetto al quale si sente inadatto, impreparato. Volendo utilizzare la stessa metrica per descrivere la sensazione provata da molti di noi tifosi ...

La solidarietà di Maradona : “vittima di razzismo Come Koulibaly” : Diego Armando Maradona attraverso i social ha deciso di intervenire sui cori razzisti nei confronti del difensore Koulibaly in occasione di Inter-Napoli, disputata a San Siro, gara che ha portato tantissime polemiche.”Ho giocato sette anni con il Napoli e anch’io ho subito cori razzisti da alcune tifoserie – ricorda -. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano ‘Benvenuti in Italia’. Mi sento ancora più ...