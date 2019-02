Candidati Primarie PD | per chi votare | l' appello di Maurizio Martina - Sky TG24

Primarie Pd - confronto tra Zingaretti - Martina e Giachetti. I Candidati : “Mai con i 5Stelle” : Un confronto in diretta tv su Sky TG24 tra Zingaretti, Martina e Giachetti, in vista delle Primarie del partito. Ai gazebo la prossima domenica attesi almeno un milione di cittadini, secondo i candidati. più cauto Giachetti: "Non mi aspetto nessun numero. Siamo gli unici che selezioniamo la nostra classe dirigente con le Primarie"Continua a leggere

Primarie - Candidati Pd puntano 1mln voti : 14.32 I candidati alle Primarie del Pd puntano a una grande partecipazione ai gazebo, domenica. Zingaretti e Martina sperano in un milione di partecipanti. Giachetti, Martina e Zingaretti concordano sul no alla patrimoniale per evitare l'aumento dell'Iva.Zingaretti:"Non abolirei il reddito di cittadinanza, lo cambierei,farei investimenti per creare lavoro"."E' una polpetta avvelenata,finanzierei il reddito d'inclusione e abbasserei le tasse ...

Primarie Pd - il confronto tra Candidati. Giachetti - Zingaretti e Martina d’accordo sulla patrimoniale : “Non va fatta” : Tutti i possibili segretari del Pd sono d’accordo: il principale partito di centrosinistra non farà la patrimoniale una volta tornato al governo del Paese. Evitare la tassa sui cittadini più facoltosi mette d’accordo Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti che, nel corso del confronto su SkyTg24, rispondono con un secco “no all’ipotesi di introdurre una imposta patrimoniale nel caso andassero alla guida del ...

