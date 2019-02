Asili nido e case riposo | primo ok a videosorveglianza obbligatoria

I micro Asili nido condominiali : vietati se lo dice il regolamento del palazzo - e se fanno troppo rumore - : La Corte di Cassazione con ordinanza del 21 giugno 2018, n. 16384, ha affrontato la questione degli asili nido in condominio affermando la legittimità della chiusura dell'attività recettiva dei minori ...

La "Notte dei racconti" tra biblioteca e Asili nido : biblioteca Ragazzi e asili nido aperti fino alle 20 per un giorno per consentire ai piccoli utenti di ascoltare storie: è questo il significato della 'Notte dei racconti', l'iniziativa a cui la città ...

Sequestrati due Asili nido a Prato : Sequestrati dalla polizia municipale due asili nido abusivi, con bambini di età inferiore ai 36 mesi e gestiti senza le necessarie autorizzazioni. A scoprirli gli agenti della polizia municipale nella sede di due Associazioni Culturali Cinesi. Due asili nido abusivi, con bambini di età inferiore ai 36 mesi e gestiti senza le necessarie autorizzazioni sono stati Sequestrati a Prato. A scoprirli gli agenti della polizia municipale nella sede ...

In Umbria sale offerta lavoro Asili nido : ROMA, 17 FEB - L'Umbria si conferma tra le regioni nelle quali è maggiore l'offerta di posti di lavoro negli asili nido rispetto alla popolazione. È quanto emerge dai dati dell'ufficio studi dell'Anci ...

Fisco - dai bonus Asili nido e cultura alle detrazioni per la casa : tutti gli sgravi previsti dalla manovra : La manovra del cambiamento non ha modificato granché le detrazioni e i bonus fiscali già esistenti. Alcuni dei quali avvantaggiano tutti i contribuenti, compresi quelli con redditi alti, perché non sono legati a requisiti Isee: per esempio il bonus asili nido, che sale da mille a 1,500 euro indipendentemente dai guadagni dei genitori, e tutte le agevolazioni sulla casa. Il governo ha trovato solo lo spazio per qualche piccola variazione sul ...

Ecco dove cercano educatori di Asili nido : Il profilo degli educatori di asili nido è sempre molto ricercato anche in questo periodo dell’anno. Come di consueto sono le regioni del nord ad offrire le maggiori possibilità di impiego. La rassegna stampa dei bandi di concorso per la ricerca di educatori di asili nido evidenzia gli avvisi di selezione disponibili in Lombardia e Veneto. I comuni interessati, in ordine di scadenza di presentazione delle domande, sono quelli di Trieste, ...

Siracusa - 500 mila euro per gli Asili nido : Il Comune di Siracusa potrebbe accedere al bando di finanziamento di 500 mila euro per gli asili nido. La proposta del deputato nazionale Scerra

Comune di Genova ricerca 25 assistenti Asili nido categoria C : Il Comune di Genova avvia una selezione rivolta agli assistenti di asili nido. Sono 25 i posti disponibili, come indicato nell’avviso della Direzione sviluppo del personale e formazione del Comune di Genova. La determinazione dirigenziale n. 228/2018 del capoluogo ligure dispone un concorso finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 25 assistenti di asili nido. I vincitori saranno inquadrati nella categoria C, ...

Palermo : più Asili nido comunali con tempo prolungato - si passa da 4 a 6 : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - passano dai quattro dello scorso anno a sei gli asili nido comunali di Palermo con tempo prolungato. Dal 14 gennaio prenderà il via il Progetto Prolungamento orario con Fondi Pac che prevede l'apertura delle strutture dalle 15.30 alle 18.30 per quattro giorni a settiman

Palermo : dal Comune 2 - 2 mln per manutenzione scuole e Asili nido : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - Via libera della giunta comunale di Palermo al progetto 'Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido comunali mediante accordo quadro'. La cifra a disposizione è di circa 2,2 milioni di euro e l’appalto sarà immediatamente