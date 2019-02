movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2019) ... oltre a far parte di numerose orchestre in tutto il mondo, da New York a Londra.è stato sposato con la cantante jazz Betty Bennett, legame che si è spezzato nnel 1958, e il...

WarnerArchive : Farewell, Maestro. - teatrolafenice : ?? Un estratto dall’Adagio del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Chopin. Ad interpretarlo Arthur Rubinstei… - FilmFilmFilmF : André Previn, compositore premio Oscar per My Fair Lady, è morto oggi all'età di 89 anni -