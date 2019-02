Allarme Momo | ' Gioco suicida nei video di Peppa Pig e Fortnite su YouTube'

leggo

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Occhi molto pronunciati e grossi, capelli neri e un sorriso orribile sul suo volto: vi ricordate, l'inquietante volto che ha terrorizzato i ragazzi di tutto il mondo e che si ritiene collegato a una serie di giochi che hanno portato alla morte di diversi adolescenti? Ora è tornato: l'non va sottovalutato dai più grandi, perché adesso quella terribile ...

invaltaro : WhatsApp, la 'maledizione' di Momo arriva anche a Parma: allarme per gli smartphone dei ragazzini - ParmaToday What…