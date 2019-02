Zon euro | fiducia economia ai livelli più bassi da novembre 2016

Zona Euro - cala fiducia economia a febbraio : Nel mese di febbraio 2019, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 106,1 punti dai 106,3 del mese precedente. Scende anche l'indice relativo al sentiment economico ...

Zona Euro - stabile il clima degli affari a febbraio : Il clima affari nella Zona Euro mostra ancora segnali di debolezza. In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l'indice del clima affari è stabile a 0,69 punti a febbraio come rilevato a ...

Euro Zona - massa monetaria M3 cresce a passo più lento : cresce a un passo più lento la massa monetaria M3 della Zona Euro. Nel mese di gennaio, il tasso di crescita annualizzato si attesta al +3,8% dopo il +4,1% del mese precedente. Il dato, rilevato ...

Pallanuoto - Euro League 2019 : Sabadell esagerato - OrizZonte Catania sconfitto 12-9 nell’andata dei quarti di finale : Niente da fare per l‘Ekipe Orizzonte Catania nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. La squadra siciliana si è dovuta arrendere allo strapotere delle spagnole del Sabadell: le iberiche si impongono per 12-9 a domicilio e ora si fa davvero durissima per la compagine italiana riuscire a ribaltare il risultato. Esagerata la prestazione di Ortiz, una super Marletta, da quattro reti prova in tutti i ...

Francia e Germania d'accordo anche sul bilancio dell'EuroZona : BRUXELLES - Contro venti e maree e nonostante il difficile clima politico in Europa, i ministri delle Finanze della zona euro proseguono le discussioni nel tentativo di dotare l'unione monetaria di un ...

EuroZona - inflazione in frenata all'1 - 4% a gennaio : inflazione dell'Eurozona confermata in rallentamento a gennaio . Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, a dicembre 2018 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,4% su base tendenziale , ...

Stabilizzazione dell'attività economica in EuroZone a febbraio : Insomma un report dai toni un po' diversi rispetto a quanto circolato sui media, e, quel che più rileva, non in antitesi con la teoria che l'economia cinese sta svoltando.

Eurolega - Milano batte Maccabi e torna in Zona playoff : il solito James trascinatore : Eurolega, Olimpia Milano vittoriosa contro il Maccabi: successi importanti per la classifica anche per Barcellona e Cska Eurolega, l’Olimpia Milano ha vinto grazie ad un buon rush finale contro il Maccabi Tel Aviv. 87-83 il finale dell’incontro, molto equilibrato per la sua intera durata. Come spesso è accaduto durante questa annata europea, a fare la differenza è stato Mike James, autore oggi di 19 punti ed una leadership ...

Patrie sovrane ed EuroZona - il bilancio a 10 anni dalla crisi del 2008 : Premetto che, con il seguente post, non si vuole far nessuna propaganda politica, ma semplicemente limitarsi a riportare alcuni dati economici significativi ed inconfutabili, magari rispondendo a chi invece propaga il fatto che uno Stato completamente sovrano, non riesca ...

Euro Zona - migliora a febbraio la fiducia dei consumatori : In miglioramento la fiducia dei consumatori Europei, secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea, DG ECFIN, . La stima flash ...

Praet : aumentano rischi nella Zona euro - BCE valuta nuove misure : 'Se l'economia dell'area dell'euro dovesse rallentare più bruscamente, potremmo adattare nuovi orientamenti futuri sui tassi di interesse e questo potrebbe essere integrato da altre misure', ha ...

Ue : fonti stampa - Germania e Francia raggiungono accordo su bilancio EuroZona : Berlino, 19 feb 17:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, incontratisi a Berlino, hanno raggiunto... Il documento visionato da "Handelsblatt" recita che il bilancio dell'Eurozona "deve essere parte del bilancio dell'Ue e "il ...

Europee - Tajani : i dati delle proiezioni non cambiano l'orizZonte : Secondo il presidente dell'Europarlamento dunque "il Partito popolare europeo resta centrale, la prima forza politica in Europa, anche se dovesse perdere qualche seggio come prefigurato dai sondaggi".

Fitch taglia stime crescita Zona Euro. Italia da 1.1% a 0.3% nel 2019 : Il nostro è il Paese che frena di più assieme alla Germania. Per l'agenzia di rating fattori esterni e interni potrebbero portare a un ulteriore crescita delle tensioni