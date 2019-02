Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie di oggi : news di cronaca e politica dal governo - : Le principali notizie di mercoledì 27 febbraio: dall'atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un al caso Pell. La politica, con il primo via libera del Senato al decretone. E la cronaca, dall'Italia e dal mondo

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio non ho mai parlato dei livelli manovre sui conti pubblici non c’è nessun contratto insieme al governo su questi temi temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione lo afferma il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria in una nota nella quale smentisce nel modo più categorico la ricostruzione giornalistica passa ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale auguro una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata revocata la libertà su cauzione al cardinale George pell dichiarato colpevole da una giuria di abusi sessuali su 2 coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni 90 lo ha stabilito di Melbourne conclusione di un udienza presenza di condanna dove legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio investimenti Fermi quota 100 che non far salire l’occupazione aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitata 10 15 queste le obiezioni della commissione europea nel rapporto sull’Italia che sarà reso oggi e se per oggi atteso iniziato il primo via libera dell’aula il decretone taglia mi avverte gli Stati Uniti ...

Pensioni Ultime Notizie : pensione anticipata a 60 anni con Legge 104 : Pensioni ultime notizie: pensione anticipata a 60 anni con Legge 104 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano una proposta da aggiungere al maxidecreto contenente Quota 100 tramite emendamento. L’intenzione del Psi, per voce del suo segretario Riccardo Nencini, è quello di agevolare la pensione anticipata per tutti quei nuclei familiari con un disabile. Intanto l’Inps continua a snocciolare i numeri delle domande presentate per Quota ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale e mercoledì 27 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale In D Major esiste contrattacca dopo il flop del MoVimento 5 Stelle in Sardegna ho ancora davanti 4 anni da capo politico e annuncia lo stop al limite di due mandati per i consiglieri comunali si autosospende tardi presidente della commissione giustizia della camera coinvolte in caso di mancati rimborsi di stipendio investimenti Fermi quota 100 ...

Le notizie de giorno – Tra provvedimenti e procedimenti - le Ultime su Serie A e Champions : Le notizie de giorno – L’ultima giornata del campionato di Serie A ha portato grandi polemiche in particolar modo il posticipo della domenica tra Fiorentina ed Inter. La partita si è conclusa sul punteggio di 3-3 ma nerazzurri furiosi per il rigore concesso alla squadra di Stefano Pioli, un fallo di mano di D’Ambrosio inesistente che ha condizionato il risultato finale, un errore grave da parte di Abisso che ha avuto l’occasione di ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Chiamparino : in piazza per Tav - 26 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Chiamparino: pronti a scendere in piazza per manifestare per la Tav , 26 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 26-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno nuova salto armato ad una cisterna del latte questa volta alzare due uomini armati hanno fermato un autotrasportatore a nulla e lo hanno costretto a scendere dal mezzo allontanarti hanno poi appiccato le fiamme al mezzo Ovviamente di tutto più di te arriva nel giorno in cui si apre in prefettura il tavolo tecnico sul prezzo del ...

Ultime Notizie Roma del 26-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno livello del capo politico si discute tra 4 anni l’ha detto il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio in conferenza stampa la camera dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna sono concentrato per i presupposti perché l’Italia possa crescere in tutti i settori nei prossimi quattro anni ha aggiunto non ...

Ultime Notizie Roma del 26-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in quel martedì 23 febbraio prova salto armato ad una cisterna del latte questa volta a Sassari due uomini armati hanno fermato l’autotrasportatore a Nole lo hanno costretto a scendere dal mezzo allontanarti hanno poi appiccato le 3:30 perché almeno hai distrutto più di te arriva nel giorno in cui si apre in prefettura il tavolo tecnico sul prezzo del ...

Scuola - concorsi e precari storici Ultime Notizie : approvato emendamento Pittoni : L’esperienza dei docenti nel servizio assumerà ancora più valore. Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, infatti, raddoppia il punteggio per il servizio prestato dai docenti nella Scuola pubblica. Un segnale di valorizzazione dell’attività dei precari storici di fronte ai neolaureati o, comunque, ai docenti con minor esperienza sul campo. precari storici e concorsi, approvato emendamento Pittoni sulla valorizzazione del ...

Ultime Notizie Roma del 26-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale fondamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Giuliano Ferrigno sono le impressioni su theresa May all’interno dello stesso governo britannica finché tolga dal tavolo subito nipoti di brexit senza accordo nodi a lei avrà la all’eventualità di un invio limitato della scadenza ufficiale di divorzio fissata per il 29 marzo se il 12 la sua linea fosse di nuovo respinta Westminster lo ...