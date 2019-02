Serie A | 26giornata | calendario e numeri del prossimo turno

sport.sky

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) ... sabato 2 marzo ore 20:30, DAZN Torino-Chievo , domenica 3 marzo ore 12:30, DAZN Spal-Sampdoria , domenica 3 marzo ore 15:00, Sky SportA, Sky Sport 252 Genoa-Frosinone , domenica 3 marzo ore ...

SerieBnews : La Serie B non tradisce mai ???? ???? - karda70 : #SerieATim cinque #Squalificati da #Mastrandrea per la #26giornata: #Cagliari con l’#Inter senza #Deiola… - zazoomblog : Squalificati Serie A le decisioni del Giudice Sportivo per la 26giornata - #Squalificati #Serie #decisioni -