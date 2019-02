Nigeria, Buhari rieletto presidente

Muhammaduè statodella. Lo riferisce la Commissione elettorale. La tornata elettorale si è tenuta il 23 febbraio. Due giorni dopo, il 25, il conteggio dei voti era stato sospeso per qualche ora perché c'erano stati problemi in alcune aree del Paese.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

Atlantide4world : +++#Nigeria:il presidente Muhammadu #Buhari è stato rieletto per un secondo mandato di quattro anni,lo ha annunciat… - casamacombo : #Nigeria #Elezioni riconferma per #Buhari. - ovidiodiamanti : Buhari vince le elezioni in Nigeria -