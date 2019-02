La scoperta choc | il padre trova il cadavere della figlia in giardino

Fermo - medico di 41 anni morto in casa. scoperta choc della compagna : “È suicidio” : Una notizia che ha gettato nello sconforto l'intera comunità fermana. medico di base, il 41enne era molto conosciuto ed apprezzato - non solo dai suoi pazienti. Sconosciute le cause del gesto, sulle quali indagano gli uomini della Questura marchigiana.Continua a leggere

Morto nel sonno a 43 anni - la scoperta choc fatta dall’amico del cuore : choc a Valmontone dove un uomo di 43 anni è stato trovato Morto da un amico che lo aveva ospitato per la notte. La vittima, F.C un 43enne di Labico, potrebbe essere passato dal sonno alla morte ma per poterlo stabilire sarà necessario fare degli accertamenti. Per questo motivo la Procura di Velletri ha deciso di aprire un’indagine e di porre sotto sequestro la salma. A fare la scoperta è stato, come detto, il padrone di casa che vive in ...