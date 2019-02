Il tour ATP torna in Italia? Monza ci prova con un torneo sull’erba all’interno

sportfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)ATP di? L’idea c’è ed anche la candidatura per la disputa all’interno dell’Autodromo di gare sull’erba di preparazione a Wimbledon La novità è di quelle esaltanti per il tennisno. Dopo 15 anni dall’ultima edizione deldi Milano, potrebbe essere aggiunto alATP un nuovoinad accompagnare gli Internazionali di Roma. Secondo la Gazzetta dello sport però, non si tratterà di un normale, ma presenterà diverse novità di rilievo. Innanzi tutto la candidatura presentata daper la stagione 2020, prevede un«250» a ridosso di Wimbledon, da giocare sull’erba. Spettacolo assicurato dunque, anche per lo scenario che potrebbe essere l’Autodromo di, sì quello dove si corre la Formula 1. Insomma, una grande idea per il tennisno che adesso verrà analizzata in attesa della ...

