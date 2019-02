Edu…kick | la kickboxing è diventata materia a scuola

ilnapolista

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Non tutti sanno che, in alcune scuole di Italia, lascolastica, al pari di quelle curriculari di base e, soprattutto, che la prima città in cui ciò è successo, nel nostro Paese, è Caserta. Il tutto senza costi aggiuntivi, né per le scuole né per gli studenti.È stato possibile grazie al progetto, promosso dalla FIKBMS (Federazione Italiana, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo), attivo nelle scuole dal 2014.A raccontare come è nato e in cosa consiste il progetto è Sergio Di Santo, presidente del Centro Sportivo Arti Marziali Shootboxe Caserta, da cui è partito tutto: “Ho avuto la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto con la persona giusta” esordisce sorridendo.Sergio Di SantoCome è nato«Fui contattato dal responsabile dell’area di scienze motorie dell’Istituto A. Manzoni di Caserta, che era ...

